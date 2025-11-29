River hoy: despedida de D’Onofrio a los héroes de Madrid, gestiones por Prestianni y una foto que conmovió a los hinchas

River dio inicio a unas breves vacaciones este sábado, porque ya el próximo 20 de diciembre el plantel se reencontrará para volver a trabajar a las órdenes de Marcelo Gallardo con el objetivo de iniciar un 2026 en que la exigencia será superar ampliamente lo hecho este año y la necesidad coronar al menos con un título.

Esa vuelta a las prácticas no encontrará, sin embargo, a cuatro referentes que hicieron historia en 2018, conquistando la Copa Libertadores en el Santiago Bernabéu, de Madrid, imponiéndose a Boca en la final. Tras mantener una charla con El Muñeco, ni Enzo Pérez, ni Nacho Fernández, Milton Casco y Pity Martínez continuarán en el equipo. También se confirmó la baja de Miguel Borja y Federico Gattoni.

La despedida de D’Onofrio a los héroes de Madrid

En sintonía con el mensaje que Juan Fernando Quintero dejó a sus ya ex compañeros, Rodolfo D’Onofrio, quien ejercía como presidente de River en 2018, reconoció este sábado a los cuatro héroes de Madrid que dejaron el club con un posteo en sus redes sociales oficiales.

“Con ustedes compartí muchos años. Fueron un ejemplo de deportistas. No olvidaré jamás haber sido parte de una época gloriosa. Héroes de Madrid.

Gracias infinitas. Nos veremos pronto”, fue el mensaje del ex mandatario a Enzo Pérez, Nacho Fernández, Milton Casco y Pity Martínez.

Cómo marchan las gestiones por Prestianni

Después que Gastón Fernández, exjugador de River y representante de Gianluca Prestianni, ofreciera al jugador para reforzar el plantel que conduce Marcelo Gallardo, la dirigencia inició gestiones para conocer mejor las condiciones para hacer posible su arribo.

ver también Con un emotivo mensaje, River oficializó la salida de Enzo Pérez tras la charla con Marcelo Gallardo

El jugador quiere tener mayor continuidad de la que viene teniendo en la presente temporada con Benfica y hay de su parte muy buena predisposición para regresar al fútbol argentino. Según el periodista Sebastián Srur, se buscaría acordar un préstamo por seis meses o un año para cumplir el deseo de Prestianni de “jugar en un grande de Argentina”.

Publicidad

Publicidad

La foto que conmovió a los hinchas

Enzo Pérez y Milton Casco acudieron al River Camp en Ezeiza este viernes ya sabiendo que no iban a continuar en el club pero con el deseo de despedirse de sus compañeros. Permanecieron alrededor de una hora y media. La Página Millonaria comunicó una visita compartiendo una foto que ambos se tomaron junto a Juanfer Quintero y varios trabajadores del club, que desde el primer día sin los héroes de Madrid ya comenzó a generar nostalgia.