River Plate

Tras el pedido de disculpas de Galarza Fonda, su representante reconoció ofertas y reveló su deseo: “Propuestas importantes para él, no para River”

El agente brasileño del jugador del internacional con la Selección de Paraguay dijo contar con variedad de ofertas si la intención del Millonario es no contar con él en 2026.

Por Juan Ignacio Portiglia

El internacional con la Selección de Paraguay se responsabilizó por la eliminación del Millonario en el Torneo Clausura.
El internacional con la Selección de Paraguay se responsabilizó por la eliminación del Millonario en el Torneo Clausura.

Matías Galarza terminó el lunes como villano y no tardó en asumir en el vestuario ante sus compañeros y el cuerpo técnico responsabilidad por la distracción que derivó en el gol con el que Racing se impuso 3-2 a River en El Cilindro y lo eliminó en los octavos de final del Torneo Clausura, privándolo además de la posibilidad de acceder por sus propios medios a la Copa Libertadores del año próximo.

El mediocampista que es internacional con la Selección de Paraguay y tiene grandes chanes de meterse en la convocatoria definitiva de Gustavo Alfaro para el Mundial de 2026 también ofreció sus disculpas a los hinchas del Millonario con un mensaje que compartió desde sus redes sociales, aunque esa relación parecería haber llegado a un punto de no retorno.

Solo unos meses pasaron desde su llegada al club para firmar contrato hasta diciembre de 2028, pero a nadie parece convenirle su continuidad. En el caso de River, la posibilidad de que revierta su difícil presente se juzga prácticamente imposible y de parte del jugador consideran que con un objetivo tan ambicioso como disputar una Copa del Mundo en el horizonte sería bueno no solo tener mayor continuidad sino también mayor tranquilidad mental.

En relación a la resolución del futuro de Matías Galarza Fonda para 2026 quien se expresó fue su representante Regis Marques, tanto en relación a las propuestas que recibió por él para intentar una salida del Millonario como a los deseos del propio jugador.

“Él está con ganas de seguir en River, pero obvio que hay que terminar el año y mirar qué es lo que quiere la dirigencia. Entonces, vamos a esperar a que pase un poco este momento para evaluar que es lo mejor para él y para River. En ningún momento él me habló de salir”, dijo en diálogo con Rock & Pop de Paraguay.

En relación a los pretendientes que aseguró tiene Galarza Fonda en el mercado, comentó: “Tenemos propuestas importantes para él, por ahí no tan importantes para River. Vamos a esperar un poco y decidir más adelante”. Y agregó: “Desde Brasil preguntan mucho y sabemos que Olimpia es un equipo que siempre lo va a querer recibir”.

Revelan lo primero que hizo Matías Galarza Fonda al entrar al vestuario de River tras la derrota ante Racing

En Olimpia se expresaron sobre un posible regreso

Rodrigo Nogues, presidente de Olimpia de Paraguay que se encuentra actualmente en la búsqueda de un nuevo entrenador, se refirió recientemente a las posibilidades reales de dar con el regreso del futbolista surgido en el club.

“Ojalá que pueda superar el momento que está pasando en River. Tiene un salario prácticamente europeo, pero todos los jugadores que nacieron y se hicieron en Olimpia siempre son nombres que suenan para volver al club”, manifestó.

En síntesis

  • Matías Galarza Fonda fue señalado como responsable del gol que selló el 3-2 de Racing a River.
  • River Plate fue eliminado en los octavos de final del Torneo Clausura y perdió chance de Copa Libertadores.
  • El representante Regis Marques confirmó que Olimpia de Paraguay y equipos de Brasil preguntaron por Galarza.
Juan Ignacio Portiglia

