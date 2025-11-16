La contundente decisión de Paulo Díaz y Miguel Borja tras ser borrados por Marcelo Gallardo para Vélez vs. River

River llegó al partido ante Vélez con la necesidad de ganar para meterse en la próxima Copa Libertadores mediante tabla anual. Para dicho compromiso, el plantel millonario sufría una extensa lista de bajas por lesión, sanción o representación internacional, y así y todo Marcelo Gallardo decidió pasar la escoba y expandir aún más aquel listado de ausencias.

Es que a los casos de Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Matías Galarza y Kevin Castaño entre otros, el DT sumó como bajas a Miguel Borja y Paulo Díaz por decisión plenamente táctica. En el caso del delantero colombiano, ya es un hecho que se irá como agente libre de cara a la próxima temporada, y sus últimas actuaciones no fueron convincentes para que se le dé una última oportunidad en River.

Con el central chileno, el caso es más drástico todavía, ya que aún tiene contrato vigente pero su futuro es incierto. Tras un partido poco preciso ante Boca en el Superclásico, Gallardo lo dejó afuera de los convocados ante Vélez, lo que podría ser síntoma de otro fin de ciclo.

A pesar de esta postura del entrenador de River con los dos futbolistas, en pleno partido ante Vélez se conoció la decisión conjunta que tanto Borja como Paulo Díaz tomaron. Sin ser convocados, y por ende sin posibilidades de sumar minutos en Liniers, el defensor y el 9 millonario optaron por acompañar al plantel al compromiso disputado en el José Amalfitani.

Así las cosas, Díaz y el Colibrí se encuentran entre los futbolistas de River que no tuvieron posibilidades de sumar minutos, pero que estuvieron presentes junto a sus compañeros.

Las formaciones de Vélez y River, con Enzo Pérez como titular

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Thiago Silvero, Aaron Quirós, Tomás Cavanagh; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Dilan Godoy, Manuel Lanzini.

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas.

¿Por qué Gallardo no convocó a Paulo Díaz y Miguel Ángel Borja?

La decisión de Marcelo Gallardo es estrictamente futbolística. Paulo Díaz y Miguel Ángel Borja tuvieron sus oportunidades en este 2025 y las desaprovecharon absolutamente todas, por tal motivo, el entrenador decidió no citarlos. Es algo extraño lo del marcador central ya que Martínez Quarta está suspendido por acumulación de tarjetas, pero así y todo el entrenador apostó para los pibes para este partido ante Vélez.

Con esta decisión, todo indica que tanto Miguel Ángel Borja -su contrato termina en diciembre de 2025- y Paulo Díaz no continuarán en River para 2026. Marcelo Gallardo confirmó antes del Superclásico que continuará como DT del Millonario y difícilmente los tenga en cuenta para el año que viene.

