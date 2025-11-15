Las razones por las que Marcelo Gallardo borró a Paulo Díaz y Miguel Ángel Borja: no concentraron para River vs. Vélez

Este sábado se dio a conocer la lista de concentrados de River para jugar contra Vélez y en la misma sorprendieron las ausencias de Paulo Díaz y la de Miguel Ángel Borja, quienes vienen de sumar minutos en el Superclásico del pasado domingo. El chileno había sido titular en una línea de tres centrales, mientras que el colombiano ingresó para jugar el tramo final del encuentro. Por otro lado, llamó la atención la presencia en la nómina para visitar al Fortín de Sebastián Boselli y del delantero Joaquín Freitas.

¿Por qué Gallardo no convocó a Paulo Díaz y Miguel Ángel Borja?

La decisión de Marcelo Gallardo es estrictamente futbolística. Paulo Díaz y Miguel Ángel Borja tuvieron sus oportunidades en este 2025 y las desaprovecharon absolutamente todas, por tal motivo, el entrenador decidió no citarlos. Es algo extraño lo del marcador central ya que Martínez Quarta está suspendido por acumulación de tarjetas, pero así y todo el entrenador apostó para los pibes para este partido ante Vélez.

Con esta decisión, todo indica que tanto Miguel Ángel Borja -su contrato termina en diciembre de 2025- y Paulo Díaz no continuarán en River para 2026. Marcelo Gallardo confirmó antes del Superclásico que continuará como DT del Millonario y difícilmente los tenga en cuenta para el año que viene.

Gallardo apostó por Borja para el Superclásico. (Foto: Getty).

La probable formación de River vs. Vélez

Si bien resta la confirmación de Marcelo Gallardo, la probable formación de River para visitar a Vélez es: Franco Armani; Fabricio Bustos, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Santiago Lencina, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

¿Qué tiene que pasar para que River se quede sin playoffs?

River está sexto en la tabla de posiciones de la Zona B y lo máximo a lo que puede aspirar es al quinto puesto, para eso deberá ganarle a Vélez de visitante y esperar que San Lorenzo pierda su partido ante Sarmiento en condición de local.

Por otro lado, entre River -sexto- y el décimo que hay apenas dos puntos de diferencia, aunque cabe aclarar que el Millonario es el que, por lejos, mejor diferencia de gol tiene, por lo que en caso de empate en puntos, los de Núñez avanzarían a los playoffs.

Para que el Millonario se quede sin jugar los playoffs del Torneo Clausura se tienen que dar nada más y nada menos que cuatro resultados como mínimo: River perder ante Vélez y que Talleres, San Martín de San Juan, Sarmiento y Gimnasia ganen, aunque cabe aclarar que también alcanzaría para con que tres de los cuatro lo hagan.

