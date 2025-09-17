La decisión de Gallardo de cara a las elecciones de River, ¿qué va a hacer con su futuro a tres meses de la finalización de su contrato?

El foco de River está en la Copa Libertadores, la Copa Argentina y el Torneo Clausura. El Millonario sigue en competencia en todos esos certámenes y busca cerrar el año dando más de una vuelta olímpica. A diferencia de otros años, especialmente en su primer ciclo, la continuidad de Marcelo Gallardo pareciera no estar en el centro de la escena, lo cual resulta curioso ya que técnicamente su contrato finaliza el 31 de diciembre de 2025 y todavía no está claro qué va a hacer.

Hay un motivo y es que en noviembre se celebrarán elecciones presidenciales y no sería lógico que Jorge Brito le firme un contrato a largo plazo si ya es sabido que no será el presidente del club ya que no puede ser reelecto. Quien es la continuidad del actual máximo mandatario es Stefano Di Carlo, el elegido por el oficialismo para que encabece la fórmula de la lista de Filosofía River.

¿Qué será del futuro de Marcelo Gallardo?

Está claro que todos los candidatos presidenciales de River pretenden que Marcelo Gallardo continúe, por lo que todo indica que así será. El Muñeco tiene muy buena relación con el oficialismo y cuando decidió volver firmó hasta el final del mandato de Jorge Brito. Con Di Carlo tiene un vínculo fluido, es habitual verlos juntos en las fotos de presentación de refuerzos y el candidato oficialista tendría como intención hacerle un contrato de cuatro años, hasta el final de su gestión.

Lo que es seguro es que las charlas para negociar su continuidad se darán una vez que haya un nuevo presidente electo y sea quien sea va a buscar que siga, lo que es prácticamente un hecho es que, si gana el oficialismo, Gallardo continuará en River. La idea de Di Carlo es que sea la figura fuerte del fútbol en River, tal como es desde su retorno al club, donde perdió terreno Matías Patanian, actual vicepresidente que se encargaba de la cuestión futbolística hasta ese entonces.

Di Carlo, Galarza y Gallardo. (Foto: Prensa River).

¿Quiénes son los candidatos a presidente de River?

“Filosofía River”

Presidente Stefano Di Carlo

Publicidad

Publicidad

Vicepresidente 1 Andres Ballotta

Vicepresidente 2 Ignacio Villaroel

Vicepresidente 3 Mariano Taratuty

Publicidad

Publicidad

“River Somos Todos”

Presidente: Carlos Trillo

Vicepresidente 1: Osvaldo Tibaudin Aguer

Vicepresidente 2: Andrea Sabatino

Publicidad

Publicidad

Vicepresidente 3: Víctor Daniel Zanoni

“River Primero”

Presidente: Luis Belli

Vicepresidente 1: Hernán Riso

Publicidad

Publicidad

Vicepresidente 2: Noelia Florentín

Vicepresidente 3: Sebastián Gasibe

“Por y para el Socio Lunati 2025”

Presidente: Pablo Lunati

Publicidad

Publicidad

Vicepresidente 1: Santiago Roca

Vicepresidente 2: Claudio Baumgarten

Vicepresidente 3: Bianca Lauría

Publicidad

Publicidad

“River Campeón Deportivo y Social”

Presidente: Daniel Kiper

Vicepresidente 1: Claudio Piñeiro

Vicepresidente 2: Lucila Lancioni

Publicidad

Publicidad

Vicepresidente 3: Erika Bedners

ver también Juan Portillo, el nuevo Ponzio de Gallardo en River

¿Cuándo son las elecciones en River y quiénes pueden votar?

Las elecciones presidenciales en River se celebrarán el sábado 1 de noviembre de 10 a 20 horas en el club. Quienes están habilitados para votar son todos los socios mayores de 16 años que tengan más de tres años de antigüedad hasta el 31 de agosto, es decir que todos aquellos que se hayan asociado antes del 31 de agosto de 2022 estarán en el padrón electoral. Este año, por primera vez en la historia el voto será electrónico.

ver también Pity Martínez: nueva lesión, un mes parado y un 2025 con números preocupantes en River