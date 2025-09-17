River y Palmeiras iniciarán su camino en los cuartos de final en la Copa Libertadores este miércoles desde las 21.30 horas en el Estadio Monumental. Se estima que será una batalla entre dos de los equipos más dominantes de Sudamérica de los últimos años. Para este duelo, Marcelo Gallardo tendría pensado utilizar tres centrales, aunque uno de ellos sería Juan Carlos Portillo, quien también se desempeña como volante central y puede darle alternativas al entrenador en lo que respecta al dibujo táctico. Hace algunos años, quien supo ser ese comodín para el director técnico fue nada más y nada menos que Leonardo Ponzio.

¿Por qué Portillo es el nuevo Ponzio de Gallardo?

Marcelo Gallardo demostró en sus años como entrenador que no se casa con ningún jugador ni esquema táctico. Varía, busca sorprender, sabe que eso genera un efecto en los rivales y si bien el fútbol ya está todo inventando, el hecho de poder pasar de jugar con tres centrales y dos laterales casi como extremos a hacerlo con una clásica línea de cuatro y sumar un volante metedor en un momento determinado del partido es importante y Juan Carlos Portillo puede aportarle eso.

La comparación entre Portillo y Ponzio está claro que no tiene relación a lo que cada uno hizo en el club, el ex Talleres acumula un puñado de partidos en el Millonario, mientras que el León es un ídolo de la institución. Pero en lo que respecta a lo posicional, a las variantes que pueden dar, al sacrificio, a ser opción para jugar entre los centrales –o inclusive como central, como lo ha hecho Ponzio en 2016 por ejemplo- los hace futbolistas con un grado de similitud a tener en cuenta.

Leonardo Ponzio. (Foto: Getty).

Ponzio jugó de central en River

Allá por el año 2016, especialmente en el Torneo Transición -el que se jugó en el primer semestre- el Millonario tuvo algunos problemas con sus centrales, ya sea por lesiones o convocatorias a sus selecciones, por lo que Leonardo Ponzio disputó algunos encuentros como marcador central: ante Belgrano, Godoy Cruz y Colón, también lo hizo en el semestre siguiente contra Estudiantes.

¿Cómo podría jugar River contra Palmeiras?

Si bien resta la confirmación oficial de Marcelo Gallardo, todo indica que este miércoles ante Palmeiras, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, el Millonario saldría a la cancha con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Juan Carlos Portillo, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Nacho Fernández; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

De confirmarse esta formación, Juan Carlos Portillo volvería a jugar como líbero -tal como lo hizo el pasado fin de semana ante Estudiantes- aunque también podría ser alternativa para subir unos metros, jugar como volante central y darle la posibilidad al equipo de sumar más gente en la mitad de la cancha ante un equipo que suele ser dominante.

¿Dónde ver River vs. Palmeiras por la Copa Libertadores?

El duelo entre River y Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, a disputarse este miércoles a partir de las 21.30 horas se podrá ver a través de Disney+.

