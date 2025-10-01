La dramática situación de dos delanteros de River y la duda de Gallardo para enfrentar a Racing por la Copa Argentina

River necesita imperiosamente volver a la senda del triunfo luego de cosechar cuatro derrotas consecutivas. El próximo jueves, a partir de las 18 horas, los de Marcelo Gallardo se medirán ante Racing en Rosario por los cuartos de final de la Copa Argentina. Hay una situación que preocupa al Muñeco y es la falta de gol de dos delanteros: Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja.

Es casi un hecho que Maximiliano Salas jugará desde el arranque, pero resta saber si lo acompañará con otro delantero u optará por jugar con cinco volantes, tal como lo hizo ante Palmeiras en Brasil por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Es que Miguel Ángel Borja pareciera haber colmado la paciencia de los hinchas con su falta de gol, pero otro que está alejado de las redes desde hace tiempo es Facundo Colidio, quien ya empezó a ser mirado de reojo por los fanáticos.

Los flojos números de Colidio y Borja

La falta de gol en River se nota, especialmente en sus delanteros. Es cierto que Maxi Salas llegó en el último semestre y no se lo puede comparar con Colidio y Borja, que iniciaron el año en el Millonario, pero el correntino, además de marcar tantos, es una pieza importante en la presión y en generar peligro con su sola presencia, algo que ninguno de sus compañeros de ataque lo tiene.

La última vez que Facundo Colidio se anotó en la red fue el pasado 19 de julio en la goleada del Millonario por 4 a 0 ante Instituto en Córdoba, mientras que Miguel Ángel Borja lo hizo frente a Platense el 13 del mismo mes. En total, son 12 partidos sin marcar para Colidio y 14 para el Colibrí.

Si se contempla únicamente el 2025, Miguel Ángel Borja acumula 7 goles en 1970 minutos jugados distribuidos en 42 partidos, lo que indica que convierte un tanto cada 281 minutos.

Por su parte, Colidio anotó 9 goles en 2511 minutos distribuidos en 39 partidos y esto da un gol cada 279 minutos. Si bien el hincha lo mira de reojo, todavía las críticas no son crudas como con Miguel Borja, quien en más de una oportunidad recibió silbidos.

¿Cómo podría formar River contra Racing?

Si bien resta la confirmación oficial de Marcelo Gallardo, el Millonario saldría a jugar contra Racing por la Copa Argentina con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Nacho Fernández, Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. Cabe destacar que el vencedor de esta llave se verá las caras contra Independiente Rivadavia por las semifinales del torneo más federal del país.

¿Qué será del futuro de Borja y Colidio?

El vínculo contractual de Miguel Ángel Borja con River finaliza a fines de 2025 y todo indica que allí será el punto final del Colibrí en el Millonario. El colombiano llegó a mediados de 2022 y fue importante durante gran parte de 2023 y 2024, pero en este 2025 bajó considerablemente su rendimiento. Facundo Colidio todavía tiene contrato, pero en caso que llegue una oferta importante en Núñez no descartan escucharla.

