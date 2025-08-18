Curioso posteo de Miguel Ángel Borja tras otro flojo rendimiento en River: “Jehová tu Dios estará contigo”

Miguel Ángel Borja atraviesa un presente complicado en River. Luego de un 2024 en el que había marcado muchos goles, en un contexto donde el equipo no jugaba para nada bien, en este 2025 la situación es opuesta: el rendimiento general mejoró, pero el del atacante colombiano bajó considerablemente. No solamente se le cerró el arco, sino que no aporta en la presión, no se asocia con sus compañeros y no colabora en el juego.

Con la llegada de Sebastián Driussi a comienzos de 2025, las posibilidades para Miguel Ángel Borja bajaron, para Marcelo Gallardo los titulares en la ofensiva con Colidio y Driussi, pero al haber tantas competiciones, sumada a la lesión del Gordo en el inicio del Mundial de Clubes, el colombiano tuvo bastantes oportunidades de jugar, pero no tuvo buenos rendimientos y la paciencia del hincha comenzó a agotarse.

Hubo silbidos en el Estadio Monumental en más de una oportunidad cuando la voz del estadio mencionó su nombre, cuando toca la pelota hay algunos murmullos, ante situaciones de goles desperdiciadas ya hubo insultos y pareciera difícil de revertir esta situación. De hecho, el pasado domingo ante Godoy Cruz, el titular fue Bautista Dadín ya que el Muñeco cuidó a Facundo Colidio para el partido de Copa Libertadores del prócimo jueves ante Libertad en el Monumental.

Así y todo, Miguel Borja ingresó en el complemento, pero nuevamente tuvo una noche para el olvido. El colombiano tuvo dos situaciones claras de gol y ambas las desperdició. Increíblemente, lo que antes supo ser su mejor arma, ahora es lo que más le cuesta: la definición. Una vez finalizado el encuentro ante el Tomba, Borja utilizó sus redes sociales y dejó un curioso mensaje en una historia.

Miguel Borja no tuvo una buena noche ante Godoy Cruz. (Foto: Getty).

La llamativa historia de Borja en Instagram

“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas. JOSUÉ 1:9”, compartió Miguel Ángel Borja esa frase sobre una foto suya de espaldas gritando un gol arrodillado en el piso apuntando al cielo mientras rezaba. La historia la subió en las últimas horas del domingo, poco tiempo después de la victoria del Millonario ante Godoy Cruz por 4 a 2 en el Estadio Monumental.

