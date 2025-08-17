Tras la victoria de River sobre Godoy Cruz, Gallardo confirmó las lesiones de Quintero y Bustos

En el Estadio Más Monumental, por el partido correspondiente a la quinta fecha del Grupo B del Torneo Clausura, River venció 4 a 2 a Godoy Cruz gracias a los dobletes de Sebastián Driussi y Giuliano Galoppo, por lo que de esta manera quedó como líder de su zona y de la tabla anual.

Luego del encuentro, el entrenador del Millonario, Marcelo Gallardo, habló con los medios en conferencia de prensa, y allí además de hacer un análisis del rendimiento de su equipo, palpitó la revancha contra Libertad de Paraguay por los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores.

Por otro lado, habló sobre las lesiones de Juan Fernando Quintero y Fabricio Bustos, quienes fueron titulares pero no pudieron terminar el partido. “Bustos tuvo un esguince, veremos cuál es la gravedad. A priori no sería nada de mucha importancia, pero sí un esguince de tobillo. Juanfer salió con una molestia en la rodilla y creemos que no va a ser nada preocupante”, soltó.

Además, se mostró expectante con la posibilidad de contar con Salas y Martínez Quarta contra Libertad: “Con respecto a Salas y Martínez Quarta, están mucho mejor, entrenaron con más normalidad y si todo va bien en el correr de estos días, iremos evaluando cómo se sienten para ser tenidos en cuenta el jueves”.

“Nacho y Juanfer entraron bien en Paraguay, hoy se metieron en el equipo titular y lo hicieron bien. Galoppo entró bien, el otro día no le tocó jugar y es una variante para el jueves. Iremos resolviéndolo en estos días. Tengo 30 jugadores, Boselli está dentro de la consideración como todos y luego veré cómo armar el mejor equipo posible para ganar el jueves”, cerró, pensando en el equipo titular.

El análisis del partido

“Creo que hoy no era un partido fácil porque habían muchos chicos que no venían jugando, un equipo que por primera vez se presentó en campo y creo que lo hicieron bastante bien más allá de algunos errores. El equipo mostró buenas ideas de juego, eso está bueno y haber ganado en nuestra cancha también”, comentó.

Y agregó respecto al debut de Portillo: “Tenía planeado que Portillo hiciera una aparición hoy y que lo haga en la zona central, porque veníamos con problemas de lesiones ahí y a él le iba a ser más cómodo jugar ahí porque venía sin ritmo de juego. Decidí que jugara en la zaga central para que vaya sumando ritmo de partidos.

“Me gustó que nunca es fácil poner un equipo con muchos cambios y que tenga una propuesta o una idea de juego más allá de unos errores que existieron y que cometimos. También hubo muchos aciertos y eso de que muchos jugadores venían con poco ritmo, me gustó lo que se vio del equipo hoy. Godoy Cruz venía de un muy buen partido en Brasil, estuvo ahí de traerse un buen resultado y hoy presentó una muy buena posición, entonces creo que es más para destacar lo que hizo el equipo”, concluyó.

