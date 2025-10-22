En medio de la búsqueda de reamar el primer equipo de cara a la recta final de la temporada, Marcelo Gallardo y River sumaron un nuevo fichaje para las divisiones inferiores, con la llegada de un jugador de 15 años que viene desde New York City FC, de la MLS.

Es que, Santi García, futbolista de 15 años, quien tiene la particularidad de ser seleccionable tanto para la Selección Argentina, como también para la Selección de Italia y la Selección de Estados Unidos, se sumará en los próximos días a las formativas del elenco de Núñez.

García, inició su recorrido en el fútbol en Estados Unidos, y durante los últimos cinco años jugó en las divisiones inferiores de LAFC, uno de los clubes más importantes del país. Luego, pasó por New York City FC, debido a que por la situación laboral de su familia se mudaron a aquella ciudad.

Debido al buen rendimiento que mostró en su último club, desde New York City FC le ofrecieron renovar su contrato por un tiempo prolongado, pero como su padre tuvo que venirse a vivir a Argentina por su trabajo, tuvieron que rechazar esta propuesta.

Tras su llegada al país, Santi García se fue a probar a River, club en el que quedó, por lo que firmó su llegada al elenco de Núñez para jugar en la categoría 2010. A partir del año que viene, podrá sumarse oficialmente para disputar los encuentros correspondientes a AFA.

Las divisiones inferiores de River fueron destacadas por el CIES

El Centro Internacional de Estudios del Deporte, conocido principalmente por las siglas CIES, realizó un estudio sobre el trabajo de los clubes más importantes del mundo en las divisiones inferiores, y River quedó dentro del top 3, tan solo superado por Benfica de Portugal y Barcelona de España.

Este listado se construyó a partir de la cantidad de jugadores formados, el nivel de los clubes donde actuaron durante el año anterior y los minutos oficiales que disputaron en ese período. Con esta distinción, el Millonario superó a Boca, Real Madrid, Ajax, Inter, Juventus, Manchester United y Paris Saint Germain y se consolidó como la mejor cantera de Sudamérica.

