Superó a Boca y a Real Madrid: el prestigioso ranking que destacó a las inferiores de River como una de las 3 mejores del mundo

El CIES publicó su ranking anual sobre el análisis de las divisiones inferiores de los clubes de las 49 ligas más importantes del mundo.

Por Marco D'arcangelo

Los jugadores de River celebran la victoria.
A lo largo de su historia, River se destacó por sus divisiones inferiores, ya que promovió a distintos jugadores para que aportaran en el primer equipo y luego ser transferidos al exterior. Tal es así, que en el corto plazo surgieron Franco Mastantuono, Claudio Echeverri, Enzo Fernández y Julián Álvarez.

Por este trabajo realizado, el elenco de Núñez fue destacado por el CIES como uno de los mejores clubes del mundo en divisiones inferiores. En este ranking, no solo está en el top 3, sino que supera a otras instituciones importantes como Boca, Real Madrid, Liverpool y Ajax.

Es que, el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES, por sus siglas en francés), realizó la publicación del ranking anual que analiza las inferiores de los clubes de 49 ligas más importantes del mundo. En el mismo, River está tercero, tan solo por debajo de Benfica y Barcelona. 

El listado se construye a partir de la cantidad de jugadores formados, el nivel de los clubes donde actuaron durante el año anterior y los minutos oficiales que disputaron en ese período. En este sentido, los jugadores nombrados anteriormente fueron importantes para esta ubicación del Millonario. 

El Top 3 del ránking de Inferiores del CIES

  • Benfica: 93 jugadores formados en actividad en las 49 ligas analizadas, con una media de 0,81 minutos de juego por club y 2.582 minutos jugados en partidos oficiales durante el último año.
  • Barcelona: 76 jugadores formados en actividad, 0,87 minutos de juego por club y 2.773 minutos de juego.
  • River: 97 jugadores, 0,81 minutos de juego por club y 2.305 minutos de juego.

El estudio resalta que “se definen como clubes de formación los primeros equipos en los que los futbolistas han jugado durante al menos tres años entre las temporadas de sus 15 y 21 años (inclusive)“.

