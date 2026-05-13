La historia desconocida de cómo Franco Armani ayudó a Santiago Beltrán en River: “Hoy se puede decir”

En la previa del choque ante Gimnasia, con el Pulpo en el banco de suplentes, su representante reveló un inédito gesto hacia el juvenil.

Ante Gimnasia La Plata, River Plate volverá a contar este miércoles con la presencia de Franco Armani. Recuperado de una lesión en el tendón de Aquiles, el histórico arquero del Millonario fue convocado por Eduardo Coudet y será parte del banco de suplentes.

Es que el Pulpo sufrió la lesión en el arranque de 2026, por lo que aún no pudo sumar minutos desde el arribo del Chacho. Para colmo, Santiago Beltrán lo hizo de gran forma debajo de los tres palos, por lo que no hay apuro en su regreso.

En ese contexto, Martín Aráoz, representante de Armani, reveló este miércoles a TyC Sports un destacado gesto del arquero campeón del mundo con la Selección Argentina. El agente recordó diciembre del último año, cuando se definían los movimientos del mercado de pases.

Armani en su última aparición en River. (Foto: Getty)

“Santiago es su cachorro. Hace dos años me cuenta: ‘Martín, acá subió un pibe que tiene muchas cosas buenas’. Hoy se puede decir porque ya pasó mucho tiempo. En diciembre lo consultaron específicamente y él le dio todo su apoyo”, explicó Aráoz sobre la postura de Armani con su ‘competidor’ y futuro de River.

Y se extendió con lo que el ex Atlético Nacional le dijo a la dirigencia: “Que no lo presten, que si le tocaba iba a estar bien. Miren las casualidades, le tocó, está bien. Sé que está contento porque Santiago es un buen pibe. Se dio así. Él lo apoyó en su momento y lo sigue apoyando. Eso es importante, hablar de una persona así en estos momentos raros es importante”.

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El representante de Armani desmintió que esté encaminada su salida

A pesar de que en las últimas horas corrió la versión de que Armani se iría de River para retirarse en Atlético Nacional, Aráoz aclaró su actualidad: “Él dijo en su momento que era su sueño despedirse en Atlético Nacional, pero hay un montón de cosas que tienen que suceder. Si se da y hay una opción, lo charlaremos. Sería un cierre de película, pero no hay nada”.

“En otro equipo argentino no lo veo. Él es hincha de River. Acá no atajaría en ningún club”, comentó también sobre la posibilidad de que se mantenga en el medio local.

Datos clave

Franco Armani vuelve al banco de River Plate tras superar su lesión.

vuelve al banco de tras superar su lesión. En diciembre, Armani pidió a la dirigencia retener al juvenil Santiago Beltrán .

pidió a la dirigencia retener al juvenil . Martín Aráoz desmintió la salida del arquero hacia Atlético Nacional.