El especial agradecimiento del hijo de Miguel Ángel Russo a Boca y Riquelme por haber cumplido “su último deseo”

Por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, los partidos de este fin de semana en el Torneo Clausura 2025 llevan homenajes para el DT, muy querido en todo el fútbol argentino. Incluso, se vivió un emotivo momento cuando su hijo, Ignacio Russo, marcó para Tigre el viernes en el empate ante Newell’s.

El delantero de 24 años había decidido viajar a Rosario para honrar a su padre a solo 24 horas de su velatorio en la Bombonera. Este domingo, Nacho publicó un sentido mensaje en sus redes sociales junto al que compartió una serie de fotos con grandes recuerdos de su papá.

Además, publicó un video con diferentes imágenes de la carrera del DT con la musicalización de ‘El Amor después del Amor’, de Fito Páez. En el mismo incluyó además agradecimientos, entre los que destaca uno al club de la Ribera y a Riquelme: “Un agradecimiento especial a Román y a todo Boca Juniors por haber cumplido su último deseo”.

De esta manera, en nombre de toda la familia Russo, el futbolista de Tigre reconoció al mandatario su decisión de haberlo contratado para un tercer ciclo en el Xeneize, el lugar donde quería pasar sus últimos momentos de vida. Así, el campeón de la Copa Libertadores 2007 se despidió dirigiendo a Boca en el Mundial de Clubes y su último partido como DT fue el 5-0 ante Newell’s, ya internado en su casa.

La emotiva despedida de Nacho Russo

“Hola, Pa. Sinceramente en este momento las palabras escasean por el nudo en la garganta y en la panza al escribir esto. Se me viene infinitos recuerdos y momentos, pero en todos predomina algo igual, tu sonrisa”, comenzó el jugador de Tigre.

Y cerró: “Gracias a la vida pude hacer lo que a vos más te gusta, que es el fútbol. Porque evidentemente el fútbol da vida y pucha que te dio. Pero tomaste una decisión acorde a los que sos. Esperame para hacer ronda de café y comer vigilante de batata. Te amo”.

