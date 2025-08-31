La llamativa decisión de Gallardo luego de la victoria de River sobre San Martín de San Juan

Tampoco en la victoria. Marcelo Gallardo comunicó la decisión de no comparecer en conferencia de prensa tras el triunfo de River 2-0 ante San Martín de San Juan en el Estadio Monumental, por la séptima fecha del Clausura 2025 de la Copa de la Liga. El DT había tomado la misma determinación días atrás, después del empate ante Lanús en La Fortaleza.

Justo antes que Santiago Lencina abriera el marcador, a los 18 minutos del primer tiempo, el equipo sanjuanino había tenido una clara ocasión de gol que le negó en travesaño y la cámara de la transmisión se quedó con el gesto de fastidio del DT.

La ráfaga que se completó con un golazo de Maximiliano Salas tres minutos más tarde le resolvió desde el marcador lo que sus dirigidos no estaban pudiendo conseguir desde el juego y sus cambios en el complemento, lejos de provocar una mejora, hicieron que el equipo decayera todavía más en el rendimiento, dejando que la visita, incluso estando golpeada, dominara en ocasiones de peligro.

No es un detalle menor que El Muñeco venía de hacer una cruda evaluación del nivel del equipo tras la clasificación por penales a los cuartos de final de la Copa Argentina el jueves, derrotando a Unión de Santa Fe, calificando el rendimiento con un 5 en una conferencia a la que sí acudió.

River no convence, pero pelea en todos los frentes mientras busca el funcionamiento deseado por el DT. (X de River).

Este domingo, mientras la prensa esperaba su aparición en la sala de conferencias, llegó el aviso de que una vez más la determinación había sido no hablar, aunque no se conocieron hasta el momento los motivos del DT.

Los resultados que acompañan

Más allá de no encontrar River el rendimiento esperado, se mantiene plenamente vivo en el objetivo de pelear por todos los títulos en juego en este segunda mitad del año. Clasificado ya a cuartos de final tanto en Copa Libertadores como en Copa Argentina, la victoria de hoy le permite seguir siendo líder solitario de la Zona B del Clausura 2025.

Con parate en la competencia por la disputa de la última doble fecha de Eliminatorias CONMEBOL rumbo al Mundial de 2026, El Millonario volverá a jugar recién el próximo sábado 13 de septiembre, visitando a Estudiantes de La Plata por la octava jornada del torneo.