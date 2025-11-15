Los hinchas de River celebraron la decisión de Gallardo de borrar a Paulo Díaz y Miguel Borja: “15 fechas tarde”

La situación en la que está inmersa River es sumamente compleja. A esta hora, está en puestos de Copa Sudamericana y con grandes chances de quedar afuera de la próxima Copa Libertadores de América. En ese contexto tan adverso, Marcelo Gallardo tomó la fuerte decisión de borrar a Miguel Borja y Paulo Díaz de cara al compromiso de este domingo donde enfrenta a Vélez.
El Millonario está obligado a ganar en Liniers y ni siquiera le alcanza para sacar boleto a la competición más importante del continente. Es que para alcanzar el tercer puesto en la tabla anual, también debe esperar que Argentinos Juniors pierda frente a Estudiantes de La Plata, o bien que empate y ganar por varios goles de diferencia contra el Fortín en el Estadio José Amalfitani.
Lo cierto es que para este duelo decisivo, Gallardo marginó del plantel a Borja y Díaz y los hinchas festejaron. Aunque suene paradójico, la relación entre los futbolistas y los fanáticos está totalmente rota, por lo que tomaron esta medida como una excelente noticia. De esa manera, se expresaron en las redes sociales y uno de los comentarios más destacados, sostuvo: “15 fechas tarde”.
Otros posteos que tomaron relevancia en X (ex Twitter) sobre la exclusión del delantero colombiano y el zaguero central chileno, fueron: “Hoy se festeja”, “comienza a revivir el CARP”, “River golea”, “al fin se dio cuenta“, “por fin abrió los ojos”, “quién hubiera dicho que una no convocatoria podía alegrar a tanta gente“, “es el mejor día del año” y “este es el camino“.
La reacción de los hinchas de River en las redes sociales
¿Cuándo y a qué hora juega River vs. Vélez por el Torneo Clausura?
Este domingo 16 de noviembre, desde las 17:00, River visita a Vélez en el Estadio José Amalfitani. En cuanto a Argentinos Juniors, rival directo del Millonario por el ingreso a la Copa Libertadores, visita en el Estadio Jorge Luis Hirschi a Estudiantes de La Plata, a las 20:15. Por lo tanto, jugarán ya sabiendo el resultado de los de Marcelo Gallardo.
