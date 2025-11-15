Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Los hinchas de River celebraron la decisión de Gallardo de borrar a Paulo Díaz y Miguel Borja: “15 fechas tarde”

El Muñeco pateó el tablero al anunciar la lista de convocados para enfrentar a Vélez por la última fecha del Torneo Clausura 2025.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Miguel Borja y Paulo Díaz fueron borrados de River por Marcelo Gallardo.
© GettyMiguel Borja y Paulo Díaz fueron borrados de River por Marcelo Gallardo.

La situación en la que está inmersa River es sumamente compleja. A esta hora, está en puestos de Copa Sudamericana y con grandes chances de quedar afuera de la próxima Copa Libertadores de América. En ese contexto tan adverso, Marcelo Gallardo tomó la fuerte decisión de borrar a Miguel Borja y Paulo Díaz de cara al compromiso de este domingo donde enfrenta a Vélez.

El Millonario está obligado a ganar en Liniers y ni siquiera le alcanza para sacar boleto a la competición más importante del continente. Es que para alcanzar el tercer puesto en la tabla anual, también debe esperar que Argentinos Juniors pierda frente a Estudiantes de La Plata, o bien que empate y ganar por varios goles de diferencia contra el Fortín en el Estadio José Amalfitani.

Lo cierto es que para este duelo decisivo, Gallardo marginó del plantel a Borja y Díaz y los hinchas festejaron. Aunque suene paradójico, la relación entre los futbolistas y los fanáticos está totalmente rota, por lo que tomaron esta medida como una excelente noticia. De esa manera, se expresaron en las redes sociales y uno de los comentarios más destacados, sostuvo: “15 fechas tarde”.

gallardo river prestigio

Marcelo Gallardo, director técnico de River Plate.

Otros posteos que tomaron relevancia en X (ex Twitter) sobre la exclusión del delantero colombiano y el zaguero central chileno, fueron: “Hoy se festeja”, “comienza a revivir el CARP”, “River golea”, “al fin se dio cuenta“, “por fin abrió los ojos”, “quién hubiera dicho que una no convocatoria podía alegrar a tanta gente“, “es el mejor día del año” y “este es el camino“.

La reacción de los hinchas de River en las redes sociales

Publicidad
En una definición apasionante, Godoy Cruz y San Martín (SJ) descendieron y Aldosivi consiguió la permanencia en Primera

ver también

En una definición apasionante, Godoy Cruz y San Martín (SJ) descendieron y Aldosivi consiguió la permanencia en Primera

Tweet placeholder
Publicidad
Publicidad
Tweet placeholder
Publicidad
Publicidad
Publicidad

¿Cuándo y a qué hora juega River vs. Vélez por el Torneo Clausura?

Este domingo 16 de noviembre, desde las 17:00, River visita a Vélez en el Estadio José Amalfitani. En cuanto a Argentinos Juniors, rival directo del Millonario por el ingreso a la Copa Libertadores, visita en el Estadio Jorge Luis Hirschi a Estudiantes de La Plata, a las 20:15. Por lo tanto, jugarán ya sabiendo el resultado de los de Marcelo Gallardo.

DATOS CLAVE

  • El DT Marcelo Gallardo decidió marginar del plantel a los futbolistas Miguel Borja y Paulo Díaz para el partido contra Vélez Sarsfield.
  • La decisión de Gallardo fue festejada por los hinchas de River en redes sociales, con comentarios como “15 fechas tarde” y “Hoy se festeja“.
  • River Plate está en puestos de Copa Sudamericana y debe ganar a Vélez y esperar que Argentinos Juniors pierda o empate para tener chances de Libertadores.
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Que Lautaro Martínez sea suplente es una de las grandes injusticias de la historia de la Selección"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Las razones por las que Gallardo borró a Paulo Díaz y Borja
River Plate

Las razones por las que Gallardo borró a Paulo Díaz y Borja

Quién es Joaquín Freitas, el juvenil de River que Gallardo convocó ante Vélez para marginar a Borja
River Plate

Quién es Joaquín Freitas, el juvenil de River que Gallardo convocó ante Vélez para marginar a Borja

River hoy: bronca con Gallardo, la situación de Enzo Pérez tras el Superclásico, futuro de Borja y posibles cambios vs. Vélez
River Plate

River hoy: bronca con Gallardo, la situación de Enzo Pérez tras el Superclásico, futuro de Borja y posibles cambios vs. Vélez

River clasificó a los octavos de final del Torneo Clausura antes de jugar con Vélez
Fútbol Argentino

River clasificó a los octavos de final del Torneo Clausura antes de jugar con Vélez

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo