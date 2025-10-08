Es tendencia:
La publicación de River por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

A sus 69 años, el entrenador de Boca perdió la vida tras batallar contra una dura enfermedad y desde Núñez enviaron sus condolencias.

Por Lautaro Toschi

Marcelo Gallardo y Miguel Ángel Russo en 2021
© GettyMarcelo Gallardo y Miguel Ángel Russo en 2021

El mundo del fútbol lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. A sus 69 años, el entrenador de Boca perdió la vida luego de varias semanas complicadas en las que estuvo internado y nunca quiso dejar de dirigir, pero lamentablemente su cuerpo dijo basta. En situaciones tan dolorosas como estas, los colores quedan de lado y desde River enviaron un emotivo mensaje para recordar a un hombre del fútbol, respetado por todos los equipos.

Miguel Ángel Russo es un emblema de Estudiantes, Rosario Central y Lanús, también supo ganarse el cariño de los hinchas de Boca y Vélez, en todos esos equipos dejó su huella, aunque con el paso del tiempo se ganó el respeto de todos. Si bien es cierto que nunca dirigió a River ni siquiera estuvo en el radar, la realidad es que los hinchas siempre entendieron que era una personalidad sumamente importante en este deporte y por eso siempre primó el respeto.

La pérdida de Miguel Ángel Russo es dolorosa para todos los amantes del fútbol y no hay camisetas en este tipo de situaciones. En sus tres ciclos al frente del rival de toda la vida, Miguelo nunca tuvo una palabra desubicada para River, siempre entendió que era el clásico rival y nada más, no le hacía falta la chicana para ganarse el cariño de su gente, eso lo hizo con trabajo y buenos resultados.

Tweet placeholder

El mensaje de River tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

“River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors y con una destacada trayectoria en el futbol como jugador y DT. Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento”, compartió el Millonario en sus redes sociales.

El historial de Miguel Ángel Russo ante River

A lo largo de su extensa trayectoria como entrenador, Miguel Ángel Russo enfrentó a River en 47 oportunidades con un saldo de 6 victorias, 25 empates y 16 caídas. Fueron once equipos diferentes con los que se enfrentó: Lanús, Universidad de Chile, Rosario Central, Colón, Los Andes, Vélez, Boca, San Lorenzo, Racing, Alianza Lima y Cerro Porteño. El último partido de Miguel ante River fue en febrero de 2025 cuando dirigía al Ciclón y todo terminó 0 a 0 en el Nuevo Gasómetro.

Russo y Gallardo tras el Superclásico del 2 de enero de 2021 en La Bombonera que terminó 2 a 2. (Foto: Getty).

Russo y Gallardo tras el Superclásico del 2 de enero de 2021 en La Bombonera que terminó 2 a 2. (Foto: Getty).

