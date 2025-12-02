River iniciará negociaciones por un futbolista convocado por Marcelo Bielsa a la Selección de Uruguay

Mientras los futbolistas continúan licenciados por vacaciones, Marcelo Gallardo junto a la dirigencia de River se encuentra trabajando en el mercado de pases, ya que luego de la depuración del plantel, buscarán reforzar puestos puntuales de cara a la próxima temporada.

En este contexto, ante la posible salida de Fabricio Bustos, a quien le comunicaron que puede buscar club para el próximo año, desde el Millonario iniciarán negociaciones formales para fichar a Kevin Amaro, lateral derecho de 21 años que ya fue convocado por Marcelo Bielsa a la Selección de Uruguay.

Según lo informado por el periodista Germán García Grova, el elenco de Núñez está interesado en el futbolista de Liverpool de Uruguay y es por eso que mandarán a emisarios a tierras uruguayas para establecer las primeras conversaciones con vistas a una oferta formal.

El encargado de llevar a cabo esta negociación será Mariano Barnao, integrante del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo, quien se reunirá con sus pares del elenco uruguayo con el objetivo de conocer las pretensiones que tienen por el futbolista que tiene tres partidos con la Celeste.

Siguiendo con la información, la fuente citada agregó que por parte de Liverpool de Uruguay están abiertos a negociar. Por el momento, se desconoce cuáles serán las exigencias de los Negriazules, ya que Amaro fue titular en gran parte del campeonato.

Debido al buen rendimiento que tuvo a lo largo del año, el lateral de 21 años llamó la atención de Marcelo Bielsa para jugar en la Selección de Uruguay y lo citó tanto para la fecha FIFA de septiembre como para la de octubre, mientras que lo relegó para la de noviembre.

Publicidad

Publicidad

En total, disputó tres encuentros. El primero de ellos fue por la última fecha de las Eliminatorias, en el empate 0 a 0 con Chile. Luego, disputó dos amistosos, con victorias 2 a 1 ante República Dominicana y 1 a 0 frente a Uzbekistán.

ver también River va por su primer refuerzo en el mercado de pases: inició gestiones por Fausto Vera

Los números de Kevin Amaro en Liverpool

Desde su debut en el primer equipo a principios de 2024, el lateral derecho lleva disputados un total de 86 partidos, en los que convirtió dos goles y aportó ocho asistencias. Además, recibió 13 tarjetas amarillas y 2 rojas en 6865 minutos en cancha.

En síntesis

River Plate planea negociaciones formales para fichar a Kevin Amaro , lateral derecho de 21 años del Liverpool de Uruguay .

planea negociaciones formales para fichar a , lateral derecho de del . Mariano Barnao , del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo , será el encargado de establecer las primeras conversaciones con el club uruguayo.

, del cuerpo técnico de , será el encargado de establecer las primeras conversaciones con el club uruguayo. Amaro fue convocado a la Selección de Uruguay por Marcelo Bielsa en septiembre y octubre, sumando tres partidos con la Celeste.

Publicidad