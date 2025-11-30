El único camino que le queda a River para clasificar a la Copa Libertadores 2026 luego del triunfo de Boca frente a Argentinos

Aunque River ya finalizó su año a nivel deportivo, el destino internacional del Millonario en 2026 sigue escribiéndose con tinta ajena. Y lo más insólito y cruel del caso: el guion de la salvación lo sostiene, pura y exclusivamente, el rival de toda la vida.

Sí, el reciente triunfo de Boca sobre Argentinos Juniors por los cuartos de final del Torneo Clausura dejó al Millonario ante una situación: su única y última chance de meterse en la Copa Libertadores 2026 depende de que el Xeneize se consagre campeón.

La derrota ante Racing Club le había cerrado a River el acceso directo a la Copa Libertadores por cuenta propia. Desde entonces, el equipo se vio forzado a depender de que el campeón del Clausura le “libere” un cupo a través de la sumatoria general de puntos.

De cuatro escenarios posibles, tres se esfumaron para Núñez: Rosario Central y Lanús (campeón de la Copa Sudamericana), dos de los comodines, cayeron eliminados en octavos. Y el propio Boca, como si estuviera escrito, se encargó de barrer al último actor que podía favorecer a River: Argentinos Juniors.

Así, Boca es el único club que, al levantar el trofeo del Clausura, le destrabaría un boleto a River. Sin embargo, vale recordar que ese cupo no es directo a la Fase de Grupos, sino que lo depositaría a lo sumo en el Repechaje, ingresando en la Fase 2. Esto significa que, el Millonario deberá superar dos series previas de eliminación directa para meterse en la instancia principal del certamen.

De todas formas, el equipo de Úbeda primero deberá superar las semifinales y luego imponerse en la gran final del certamen. De no conseguirlo, River quedará excluido de la Libertadores y deberá conformarse con la Copa Sudamericana 2026, en lo que a su vez puede presentarse como una sensación agridulce disfrazada de alegría.

