La tierna foto del hijo menor de Marcelo Gallardo con un jugador de River: “Mi favorito”

Benjamín posó con una de las figuras del Millonario ante la Academia luego del triunfo por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Por Lautaro Toschi

Benjamín Gallardo y Geraldine La Rosa
© @gerlad.larosaBenjamín Gallardo y Geraldine La Rosa

La familia Gallardo en su totalidad está vinculada a River. Marcelo fue un crack como futbolista e hizo historia como entrenador, Nahuel -su hijo mayor- llegó a debutar en Primera, Matías y Santino -los hijos del medio- hicieron Inferiores en el club de Núñez y Benjamín -el más chico que tiene cinco años- alienta desde la tribuna junto a su madre, Geraldine. El pasado jueves, el Millonario se midió ante Racing por la Copa Argentina y Benja estuvo acompañando en el Gigante de Arroyito.

Una vez terminado el partido, Benjamín se sacó fotos con algunos de los jugadores de River y su madre lo compartió en sus historias de Instagram. Primero compartió una imagen junto a Juanfer Quintero y luego abrazado a Facundo Colidio, a quien denominó como su favorito.

Colidio y un partido necesario ante Racing

Si bien no convirtió, Facundo Colidio tuvo un gran rendimiento el pasado jueves ante Racing. El atacante había perdido terreno en las últimas semanas, pero ante la ausencia de Sebastián Driussi, el Muñeco lo mandó desde el arranque en la ofensiva junto a Maximiliano Salas y entre los dos armaron el único tanto del encuentro ante la Academia. Acuña habilitó a Colidio que ganó de gran manera la posición y se la pasó a Salas que definió con categoría ante Facundo Cambeses.

Tras el escandaloso final frente a Racing, el posteo de Marcos Acuña que hizo delirar a los hinchas de River: “Respeten los rangos”

¿Qué se le viene a River?

El Millonario logró cortar una racha adversa de cuatro caídas consecutivas y derrotó a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina y en la próxima instancia se verá ante Independiente Rivadavia de Mendoza, aunque todavía no se sabe la fecha ni el estadio. El próximo partido será el domingo 5 de octubre ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito, luego se verá las caras ante Sarmiento de Junín en el Monumental y en la siguiente jornada será el turno de enfrentar a Talleres en Córdoba.

lautaro toschi
Lautaro Toschi

jpasman
toti pasman

Maxi Salas ganó el duelo de pistoleros: revivió a River y le dejó a Racing una gran alerta para la Libertadores

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

