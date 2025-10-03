Es tendencia:
Tras el escandaloso final frente a Racing, el posteo de Marcos Acuña que hizo delirar a los hinchas de River: “Respeten los rangos”

El defensor de River tuvo un picantísimo final ante Racing, y luego de la clasificación se expresó en sus redes sociales.

Por Julián Mazzara

Marcos Acuña discute con el miembro de seguridad del plantel de River.
Marcos Acuña fue uno de los grandes protagonistas del bochornoso final que tuvo el triunfo de River sobre Racing, dado a que no solo provocó a los hinchas de la Academia, sino que se peleó con Adrián Balboa, siendo este último el que tuvo una repugnante reacción al escupirlo en el rostro.

Luego de todo lo que ocurrió, donde en las declaraciones de ambos equipos hubo versiones cruzadas, además de que también se pelearon Maximiliano Salas y Agustín Almendra, en las redes sociales llegó el descargo del campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022.

A través de su cuenta de Instagram, el nacido en la ciudad neuquina de Zapala escribió: “Gran esfuerzo de todos, seguimos”, junto a corazones rojiblancos y un emoji de un brazo haciendo fuerza. Automáticamente, el posteo se llenó de comentarios. Hubo de todo tipo, pero no solo de los fanáticos riverplatenses sino que también de algunos de la Acadé. Pero los que ahora alientan al Huevo, se mostraron orgullosos de su actitud: “Respeten los rangos”, le respondió un simpatizante.

“Pará, Marcos. Pusiste a llorar a unos pares”; “El que es campeón del mundo, hace los jueguitos que quiere” y “Vos sí que sabés elegir”, fueron otros de los tantos comentarios que tuvo la publicación del bicampeón de América, en 2021 y 2024, con el combinado albiceleste.

Los comentarios de los hinchas de River

