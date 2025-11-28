Es tendencia:
La verdad detrás del supuesto interés de River por Sebastián Villa

El colombiano empezó a ser vinculado con el Millonario como posible refuerzo estrella para el próximo mercado de pases. Qué hay de cierto.

Por Joaquín Alis

Tras haber finalizado el año prematuramente, River ya piensa en el armado del plantel para 2026. Un día después de que Marcelo Gallardo le abriera la puerta de salida a varios pesos pesados, empezó a sonar el primer nombre fuerte de cara al próximo mercado de pases: Sebastián Villa.

El colombiano, que jugó más de 170 partidos con la camiseta de Boca y le anotó cuatro goles a River contando su etapa en Independiente Rivadavia, busca marcharse de la Lepra Mendocina, donde tiene contrato hasta junio de 2026. Su pase cuesta 8 millones de dólares y, en las últimas horas, surgieron versiones de un supuesto interés del Millonario.

Según pudo saber Bolavip, River no busca al colombiano y no inició ninguna gestión para incorporarlo. El ex Boca es uno de los jugadores más destacados del fútbol argentino y puertas adentro son conscientes de ello. Sin embargo, por ahora no hay tratativas para sumarlo como refuerzo.

Villa viene de ser verdugo del Millonario en la Copa Argentina, siendo figura en la semifinal y pateando el penal decisivo que le dio la clasificación a Independiente Rivadavia, que días después coronó ante Argentinos Juniors. En el fútbol argentino River es su cuarta víctima favorita: sólo le hizo más goles a Argentinos (7), Defensa y Justicia (6) y Tigre (6).

Lo extrafutbolístico le juega en contra a Villa

En muchas oportunidades, desde River remarcaron la importancia del perfil de los jugadores fuera de la cancha, que termina siendo casi tan importante como lo que sucede adentro. Este aspecto no es favorable para Villa, que tuvo que darle explicaciones a la Justicia en más de una oportunidad.

En 2023, el delantero fue declarado culpable por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas contra su ex pareja Daniela Cortés. La pena fue de dos años y un mes de prisión de ejecución condicional (no efectiva) y marcó el final de su ciclo en Boca Juniors, donde no volvió a jugar tras la condena.

En octubre de 2025, Villa fue absuelto de la causa por abuso sexual con acceso carnal que le había iniciado Rocía Tamara Doldán, otra ex pareja, en 2021. Tanto la denunciante como el fiscal de la causa desistieron de seguir adelante con la acusación.

Villa, “100% bostero”

En más de una oportunidad, Sebastián Villa exteriorizó su cariño hacia Boca, donde aportó 29 goles y 33 asistencias en 172 apariciones, ganando 7 títulos. “Todos saben que soy 100% bostero. Viví años muy bonitos y tengo muchos amigos ahí“, declaró en 2024.

