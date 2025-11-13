Las dos sorpresas que tendrá River en la lista de convocados para visitar a Vélez

Con la urgencia de conseguir una victoria para tener chances de acceder a la próxima Copa Libertadores y no poner en riesgo su clasificación a los playoffs del Clausura de la Copa de la Liga, River tendrá una durísima parada ante Vélez este domingo en Liniers.

Obligado a reponerse del golpazo del último Superclásico en La Bombonera, uno más en un semestre para el olvido, Marcelo Gallardo trabaja para recomponer los ánimos y definir una alineación pese a la gran cantidad de bajas que acumula en el plantel, entre lesionados, suspendidos y convocados para la Fecha FIFA.

Con ese panorama, el DT daría lugar a dos sorpresas en la convocatoria, que recién se dará a conocer de manera oficial el sábado. La ausencia de los juveniles Thiago Acosta y Agustín Obregón para el partido de este jueves en Reserva, ante Tigre por los octavos de final de la Copa Proyección, les augura a ambos un lugar en el primer equipo para el domingo.

Acosta, mediocampista ofensivo de 20 años, ya sumó minutos en dos partidos del presente Torneo Clausura. Ingresó en el complemento en la derrota 2-0 ante Atlético Tucumán, por la fecha 9, y fue titular ante Sarmiento en el Monumental, partido correspondiente a la fecha 1 que terminó con derrota 1-0.

Acosta fue titular ante Sarmiento en el Monumental. (Getty).

Obregón, volante o lateral derecho de 19 años, todavía no hizo su estreno en Primera División, pero sí había sido convocado anteriormente por Gallardo, también para los partidos ante Atlético de Tucumán y Sarmiento.

Jugadores que bajan a Reserva

A diferencia de Acosta y Obregón, cuatro futbolistas que venían entrenándose con el primer equipo estarán hoy a disposición de Marcelo Escudero en Reserva. Se trata de Agustín De La Cuesta, Juan Cruz Meza, Juan Bautista Dadín y Agustín Ruberto; lo que no implica que en todos los casos vayan a quedar desafectados de la convocatoria para visitar a Vélez el domingo.

Todas las bajas que tendrá River vs. Vélez

Contando a los dos futbolistas con lesiones de gravedad (Germán Pezzella y Giorgio Costantini), River suma nueve ausencias para la visita a Vélez. La lista la encabezan los dos defensores titulares suspendidos por acumulación de amarillas: Marcos Acuña y Lucas Martínez Quarta.

Por otra parte, Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda no serán de la partida debido a que fueron convocados para Colombia y Paraguay, respectivamente. Además, se suman Facundo Colidio, Gonzalo Montiel y Maximiliano Meza, que recientemente sufrieron complicaciones físicas.

