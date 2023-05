Este domingo, River Plate encontró un freno contundente en su andar luego de la gran victoria sobre Boca Juniors en el Superclásico. Es que el Millonario expuso grandes falencias contra un rival delicado como Talleres de Córdoba y cosechó una derrota por 2-1.

En ese contexto, Martín Demichelis, director técnico de los de Núñez, fue criticado duramente por la sorprendente decisión de desarmar la estructura que venía funcionando, sacando a Rodrigo Aliendro y colocando al cuestionado Salomón Rondón en su lugar.

El enojo de Demichelis

Tras la derrota del Millonario frente a Talleres, el propio Demichelis sí reconoció que se enojó por un aspecto del juego en particular. El mismo tuvo que ver con la faceta defensiva, en la cual River sufrió de principio a fin y en ningún momento ofreció garantías.

“En el fútbol hay que ganar duelos y ser precisos. Me enojé porque creo que no arrancamos bien a la hora de defender. Hoy la defensa no estuvo como en otros partidos a la hora de cubrir espacios en el retroceso”, exteriorizó el estratega de los de Núñez.

Demichelis desafió a un periodista

Lo dicho: después de la derrota de River en la provincia de Córdoba, Demichelis fue cuestionado por desarmar algo que venía funcionando con la suplencia de Aliendro y la titularidad de Rondón. Pero, a su vez, un periodista le dijo que la pelota no pasaba por la mitad de la cancha y él lo desafió.

“¿Viste a algún defensor tantísimas veces tirar la pelota directo a los delanteros? Nosotros intentamos jugar y por eso nos robaban muchísimo. Después buscá las estadísticas y haceme llegar si Enzo Pérez tuvo menos contacto de pelota que el resto. Yo me voy a ocupar de esa tarea, a ver si, como decís vos, tuvo 20 contactos de pelota cuando normalmente tiene 80”, manifestó el DT.

La banca a Rondón

Paralelamente, el otro nombre propio fuertemente criticado desde todos los costados fue Salomón Rondón, delantero venezolano que estuvo desde el arranque y que no tuvo un buen rendimiento durante la caída de River. Sin embargo, Leonardo Astrada, un ídolo del Millonario, pidió paciencia.

“Rondón se tiene que adaptar y eso va a llevarle tiempo. Es un gran delantero. Hay que acordarse que a Pratto también le costó al principio”, exteriorizó el exjugador y exentrenador de River en declaraciones brindadas a ‘D Sports’, sorprendiendo a muchos.