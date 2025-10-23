Liga de Quito vs. Palmeiras por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Por el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores, Liga de Quito recibe este jueves a Palmeiras en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. El encuentro que abrirá esta serie comenzará a las 21.30, hora argentina, contará con el arbitraje de Facundo Tello y se podrá ver a través de Disney+ y Fox Sports.

El combinado ecuatoriano, que viene de eliminar a Sao Paulo con holgura, intentará aprovechar la localía para iniciar la serie con el pie derecho. El Verdao, en cambio, dejó en el camino a River Plate y busca una victoria en Quito para acercarse a la final.

La posible formación de Liga de Quito

Alexander Domínguez; Gian Franco Allala, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez; José Quintero, Kevin Minda o Lautaro Pastrán, Gabriel Villamil, Carlos Gruezo, Alexander Alvarado; Bryan Ramírez, Jeison Medina.

La posible formación de Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs o Murilo, Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Felipe Anderson, Mauricio; José Manuel Lopez, Vitor Roque.

Dónde ver Liga de Quito vs. Palmeiras

El compromiso entre Liga de Quito y Palmeiras por la ida de las semifinales en el Estadio Rodrigo Paz Delgado comenzará a las 21.30, hora argentina, y se podrá sintonizar a través de Disney+ y Fox Sports.

