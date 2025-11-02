Los mejores memes de la derrota de River vs. Gimnasia por el Torneo Clausura

La crisis deportiva de River Plate tocó un nuevo fondo este domingo con una dolorosa derrota 1-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata, un resultado que no solo profundizó su crisis, sino que comprometió seriamente su clasificación a la Copa Libertadores y calentó al máximo la previa del Superclásico. En este contexto de máxima frustración Millonaria, las redes sociales estallaron rápidamente.

La primera chispa de la noche fue la temprana lesión de Colidio en el primer tiempo, un suceso que, ante el fastidio general por el nivel del equipo, ya era motivo de los primeros y creativos lamentos virales. Pero a medida que el partido avanzaba y el resultado se mantenía adverso, el foco se desplazó rápidamente las decisiones de Marcelo Gallardo con las sustituciones y la falta de reacción del equipo en el campo.

No obstante, el momento cumbre que hizo explotar la creatividad fue, inevitablemente, la última jugada del partido: el penal fallado por Miguel Borja, que hubiera significado el agónico empate. Aunque, al fin y al cabo, se dio una noche que provocó una catarata de reacciones en redes sociales.

