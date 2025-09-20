Los puntajes de River tras la derrota ante Atlético Tucumán: Jugador x Jugador

Jeremías Ledesma (5): Una mala salida suya abrió el marcador para el local. A pesar de esto, completó buenas atajadas para mantener a su equipo en partido y evitar la goleada.

Fabricio Bustos (4): Pobre presentación tanto en el aporte defensivo como en el ofensivo. Sufrió por su banda y no ayudó a finalizar las jugadas.

Sebastián Boselli (3): Sufrió con Díaz y Bajamich. Impreciso en salida y flojo en el juego aéreo. Cometió un penal infantil que terminó en el segundo gol.

Lautaro Rivero (5): Mostró rebeldía para sacar adelante al equipo e ir por el descuento. En defensa fue el mejor, completando cierres a las espaldas de sus compañeros.

Milton Casco (4): Al igual que Bustos, no aportó en ataque, mientras que en defensa sufrió ante las diagonales de Bajamich.

Giuliano Galoppo (5): Intentó ser socio de Quintero en la mitad de la cancha pero no se mostró del todo preciso con la pelota. Ayudó a defender y no tuvo situaciones claras.

Agustín De La Cuesta (5,5): Completó un correcto partido en su debut en primera división. Tuvo buenas recuperaciones en mitad de cancha y mostró personalidad para ser el primer pase.

Agustín De La Cuesta debutó en la primera de River.

Matías Galarza (3): Pobre presentación del paraguayo. Desperdició una chance clara de gol, perdió muchas chances de gol y por un error suyo llegó la jugada que derivó en el penal para el local.

Juan Fernando Quintero (5): En su estadía en cancha buscó ser la manija de River. Se movió, juntó pases, pero no terminó bien las jugadas.

Miguel Borja (4): El colombiano completó los 90 minutos y tuvo nula participación. Perdió cada vez que salió del área y se mostró inconexo con sus compañeros.

Facundo Colidio (4,5): Activo, se movió por el frente de ataque pero no estuvo preciso para entregar el balón. Terminó mal las jugadas e insinuó más de lo que concretó.

Ingresaron

Juan Portillo (5): Intentó aportar orden en la mitad de cancha, aunque no tuvo mucha participación con la pelota.

Thiago Acosta (5): En su debut mostró atrevimiento para agarrar la pelota y encarar. Recuperó en campo rival y buscó generar juego.

Santiago Lencina (5): Movedizo, intentó pedir la pelota y ser la manija en lugar de Quintero.

Juan Cruz Meza (5): Fue una opción por la banda izquierda, tuvo un remate que contuvo Mansilla.

Juan Bautista Dadín (5): Conformó la dupla ofensiva con Borja y casi no le llegó la pelota. Salió del área para buscar juego.

