La premonición de Rodolfo D’Onofrio sobre Stefano Di Carlo en River: “Hace 12 años”

Mientras el plantel profesional se prepara para la revancha ante Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América, la dirigencia de River trabaja de cara a las elecciones presidenciales que se realizarán a fines de este año, en las que Stéfano Di Carlo irá como candidato principal por el oficialismo.
Sobre esta postulación del actual Secretario General de la institución, Rodolfo D’Onofrio, ex presidente del club, habló en una entrevista en Radio Zónica con Osvaldo Menéndez, ex jefe de plantel del Millonario, y allí reveló una especie de “premonición” que tuvo al afirmar que vio a Di Carlo como máximo mandatario desde hace 12 años.
“El día que vos me presentaste con el plantel profesional me dijiste que tomemos un café en tu oficina. Estábamos tomando ese café para hablar sobre la prensa con los jugadores y el CT. De pronto se abrió una puerta y entró un muchachito que yo no conocía. Ahí me dijiste ‘mirá, aprovecho que está entrando él. En este club vos te podes pelear con cualquiera que se te dé la gana, menos con él'”, inició Menéndez al revelar la premonición de D’Onofrio.
“Yo me quedé pensado ¿quién es este pibe?”, continuó el ex jefe de prensa de River. Y agregó sobre los comentarios de D’Onofrio: “Porque este muchacho dentro de 12 años va a ser el presidente de River. Estamos hablando de Stéfano Di Carlo, y él me dijo que me conocía porque su abuelo le hablaba siempre de mí”.
D’Onofrio elogió a Di Carlo
En la entrevista, el ex presidente de River fue consultado sobre su opinión al respecto del candidato del oficialismo, y no dudó en elogiarlo. “Es un chico que es increíble, es brillante. Cuando yo te dije que, ojo, que este va a ser el presidente futuro, bueno, están pasando, cuando asuma, que yo creo que va a ganar, 12 años de lo que hablamos. Y le erré por poquito, por los 15, porque empieza, el primer periodo lo va a empezar a los 12 años de ese momento”, comenzó.
“Es brillante, es un joven brillante. En aquel momento, trabajaba con nosotros, pero no estaba en la comisión directiva. Cuando lo quise poner en la comisión directiva, el estatuto de River establecía 25 años como mínimo. Y el padrón se había cerrado, y él cumplía años después de cerrar el padrón. Con lo cual no tenía 25. Es decir, que es un chico que hoy tiene 36 años”, siguió.
D’Onofrio estuvo al frente de River entre 2013 y 2021 (Getty)
Y agregó: “Pero tiene la cabeza de un hombre maduro, y la juventud del que quiere hacer todo. Es un tipo que tiene mucho conocimiento de lo que es la gestión, conoce al club a la perfección, sabe relacionarse, vincularse, y tiene la humildad, que yo creo que tienen que tener quienes de alguna manera vayan a ocupar el cargo de presidente de River”.
Por otro lado, explicó que tiene diálogo seguido: “Que es que, sos el socio con mayor responsabilidad, pero no sos un rey. Simplemente un socio con más responsabilidad. Y que tenés que estar cerca de los socios. Yo cuando le doy consejos a él, cuando me lo permite, le digo, mira, no pierdas la humildad, estate siempre cerca de los socios, siempre. Abrí tus orejas y oí, escuchá. Escuchá siempre, a todos, no a los socios solamente. Me refiero esto a cuando te encontrás con gente, siempre”.
¿Cuándo son las elecciones presidenciales en River?
Las elecciones presidenciales de River Plate serán el sábado 1° de noviembre de 2025, en el Estadio Monumental. Stéfano Di Carlo es el candidato por el oficialismo y máximo favorito en los comicios, representando al Frente Filosofía River.
A él lo acompañan lo acompañan Andrés Ballotta (Vicepresidente 1°), Ignacio Villarroel (Vicepresidente 2°), Mariano Taratuty (Vicepresidente 3°).
