River Plate

Los seis jugadores de River que recuperará Gallardo y la baja que tendrá para los octavos de final del Torneo Clausura

El Muñeco ya piensa en el inicio de los playoff, con varios regresos y una lesión confirmada.

Por Marco D'arcangelo

Marcelo Gallardo, director técnico de River Plate.
Tras igualar 0 a 0 contra Vélez por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura, River quedó en el sexto puesto del Grupo B, por lo que arrancará los octavos de final frente al equipo que salga tercero en el Grupo A, y definirá en condición de visitante.

De cara a este partido, el entrenador del Millonario, Marcelo Gallardo, sabe que podrá contar con seis caras nuevas que no estuvieron ante el Fortín. Además, se confirmó una nueva baja, debido a que Fabricio Bustos no estará disponible por lesión.

El lateral derecho que fue titular ante Vélez y fue reemplazado en el primer tiempo por Agustín Obregón, sufrió un desgarro en el gemelo interno de la pierna derecha, por lo que tendrá para por lo menos tres semanas de recuperación.

Esta es la tercera lesión que sufre el ex Independiente en lo que va del año. Previo a esto, tuvo problemas en la rodilla luego de la pretemporada, mientras que a mitad de año sufrió un esguince de tobillo, por el que estuvo dos semanas sin jugar.

De esta manera, pensando en el duelo por los octavos de final, todo indica que al lateral derecho regresará Gonzalo Montiel, quien está en la recta final de la recuperación de un esguince de rodilla que lo marginó de la visita al José Amalfitani.

Los seis jugadores que recupera Gallardo

De cara a este importante encuentro, Gallardo recuperará a seis futbolistas. Los primeros serán Marcos Acuña y Lucas Martínez Quarta, quienes cumplieron con la fecha de suspensión tras llegar a la quinta amarilla y se perfilan para regresar al equipo titular.

Por otro lado, Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda, convocados a la Selección Colombia y Selección de Paraguay respectivamente, regresarán a los entrenamientos tras la fecha FIFA, por lo que podrán ser citados por el ‘Muñeco’ si este lo decide.

Finalmente, reaparecerían Gonzalo Montiel y Facundo Colidio. El lateral derecho se está recuperando del mencionado esguince de rodilla, mientras que el delantero está en la recta final de la recuperación del desgarro que sufrió en el duelo contra Gimnasia.

En síntesis

  • Fabricio Bustos sufrió un desgarro en el gemelo interno de la pierna derecha y será baja por al menos tres semanas.
  • River Plate recupera a seis jugadores para los octavos de final, incluyendo a los suspendidos Marcos Acuña y Lucas Martínez Quarta, y los regresos de Gonzalo Montiel y Facundo Colidio.
  • El lateral derecho titular para el partido de octavos de final sería Gonzalo Montiel, quien se recuperará de un esquince de rodilla.
