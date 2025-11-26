Chiqui Tapia rompió el silencio y lanzó un desafiante mensaje en medio de la polémica: “Algunos por ahí se olvidan”

Durante los últimos días, el fútbol argentino se vio completamente revolucionado por la designación que recibió Rosario Central, a quien Claudio Tapia pronunció como campeón de Liga 2025 por haber sido el equipo que más puntos cosechó a lo largo de todo el año. Pero el domingo cayó la gota que rebalsó el vaso para que la polémica sea aún mayor: Estudiantes de La Plata le dio la espalda al cuadro de Ángel Di María a la hora de realizar el pasillo de honor.

Luego de que se rumoreara una sanción para el Pincha por alterar el homenaje y no realizarlo como marcaba el reglamento, y que en el medio Pablo Toviggino disparara con munición muy pesada contra Juan Sebastián Verón, el presidente del club platense, quien hizo mención de todo lo ocurrido fue el mismísimo Chiqui Tapia, el mandamás de la Asociación del Fútbol Argentino.

Durante la ceremonia de los Premios Alumni, donde recibió el galardón de platino (se entregó por primera vez en la historia), el puntano de 58 años fue autocrítico con respecto a lo que deben corregir: “Las luchas se dan desde adentro, no desde afuera. Acá todos sabemos que hay muchísimas cosas para mejorar, pero también sabemos que los únicos que le dan al fútbol argentino lo que realmente tiene valor son los jugadores, los técnicos y los dirigentes que hacen un esfuerzo para armar equipos y torneos competitivos donde todos tengan la misma posibilidad”. Pero no quedó allí.

El ex integrante del Sindicato de Camioneros le envió un mensaje a Verón y todo Estudiantes: “Hay algunos que por ahí se olvidan de que jugaron dos días antes que Barracas Central y estaban afuera del reducido. Porque no ganó Huracán ni Belgrano clasificaron y tienen la posibilidad de pelear el torneo. Este es el futbol argentino”, exclamó respecto a la manera en la que consiguieron llegar a los Playoffs del Torneo Clausura, y que es uno de los pocos clubes que, públicamente, pide un cambio en el fútbol argentino.

Por otra parte, Tapia recordó que “no es la primera vez que vivimos esto: pasaron tres presidentes en apenas nueve años que me ha tocado presidir y me quedan muchos años más”. A lo que agregó: “No tengan dudas que cuando se venza mi mandato van a tener la posibilidad de presentarse los que quieran”.

Sobre el final, el ex presidente de Barracas Central, donde estuvo entre 2001 y 2020, volvió a mencionar que se tiene que trabajar en conjunto para llevar al campeonato argentino a lo más alto del continente: “Tenemos que colaborar entre todos para hacer un fútbol mejor. Los comunicadores comunicando, los jugadores jugando, los técnicos dirigiendo y nosotros los dirigentes corrigiendo los errores. A mí no me vota la gente de afuera, me votan los dirigentes del fútbol argentino“, sostuvo.

