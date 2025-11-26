Es tendencia:
El simulador del Mundial 2026 que predijo cómo quedarán los grupos de Argentina, Uruguay, Paraguay y Colombia a una semana del sorteo

El próximo 5 de diciembre se sortearán los 12 grupos de la Copa del Mundo del año entrante. Así quedarían según el simulador.

Por Lautaro Tiburzio

La ansiedad es total. El próximo viernes 5 de diciembre, desde las 14 horas de Argentina, se llevará a cabo en el Kennedy Center de Washington D.C, capital de los Estados Unidos, el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026.

Allí, con la presencia de representantes de todas las selecciones y con estrellas que sacarán las bolillas participantes, todos los equipos conocerán a sus tres rivales de fase de grupos de la próxima Copa del Mundo.

Los bombos ya se establecieron de manera oficial en las últimas horas, luego de la última actualización del ranking FIFA tras la fecha de noviembre, y solo resta que se defina la conformación de los 12 grupos que integrarán los 48 seleccionados participantes de esta contienda global en Norteamérica.

A falta de una semana y dos días para el sorteo, desde BOLAVIP recurrimos al simulador de la fase de grupos para que realice una predicción de cómo quedarán conformadas las 12 zonas iniciales del Mundial. Así, la suerte quedó marcada para las selecciones sudamericanas como Uruguay, Colombia, Paraguay, Brasil, Ecuador y la propia Selección Argentina.

Distribuidos en distintos bombos, pero con el reconocimiento previo de que no pueden compartir grupo al ser parte de la misma confederación, los seleccionados de Conmebol tendrían rivales de todo tipo de complejidad en el certamen, en base a la predicción que el simulador de fase de grupos del Mundial 2026 le arrojó a BOLAVIP, en el que incluso se la jugó y remarcó los equipos que clasificarán desde el repechaje.

Así quedarían los grupos del Mundial 2026, según el simulador

Entre los seleccionados de Conmebol, el grupo más accesible -en los papeles- parece ser el de Brasil, mientras que el de Uruguay se asoma como el más complejo. Armá acá tu propio simulacro.

¿A qué hora es el sorteo del Mundial 2026 en Argentina?

Grupo A

  • México (Host) – CONCACAF
  • Australia – AFC
  • Noruega – UEFA
  • Ghana – CAF

Grupo B

  • Canadá (Host) – CONCACAF
  • Irán – AFC
  • Egipto – CAF
  • Italia – UEFA – Repechaje

Grupo C

  • Países Bajos – UEFA
  • Uruguay – CONMEBOL
  • Costa de Marfil – CAF
  • Dinamarca – UEFA – Repechaje
Grupo D

  • USA (Host) – CONCACAF
  • Japón – AFC
  • Argelia – CAF
  • Nueva Zelanda – OFC

Grupo E

  • España – UEFA
  • Ecuador – CONMEBOL
  • Panamá – CONCACAF
  • Cabo Verde – CAF

Grupo F

  • Portugal – UEFA
  • Croacia – UEFA
  • Túnez – CAF
  • Jordania – AFC
Grupo G

  • Brasil – CONMEBOL
  • Suiza – UEFA
  • Escocia – UEFA
  • RD del Congo – CAF – Repechaje

Grupo H

  • Francia – UEFA
  • Marruecos – CAF
  • Uzbekistán – AFC
  • Ucrania – UEFA – Repechaje

Grupo I

  • Argentina – CONMEBOL
  • Senegal – CAF
  • Qatar – AFC
  • Turquía – UEFA – Repechaje
Grupo J

  • Bélgica – UEFA
  • Austria – UEFA
  • Arabia Saudita – AFC
  • Curazao – CONCACAF

Grupo K

  • Alemania – UEFA
  • Colombia – CONMEBOL
  • Sudáfrica – CAF
  • Irak – AFC – Repechaje

Grupo L

  • Inglaterra – UEFA
  • Corea del Sur – AFC
  • Paraguay – CONMEBOL
  • Haití – CONCACAF
Formato del sorteo

  • Las 48 selecciones se distribuirán en 4 bombos para luego armar los 12 grupos.
  • Los cabezas de serie (Bombo o Pote 1) son Estados Unidos, México y Canadá (por ser países anfitriones) y las primeras nueve selecciones del ranking FIFA que se hayan clasificado. Hoy ocupan esas posiciones España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica e Italia.
  • México irá al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos al Grupo D. Luego se sortearán las otras nueve selecciones para los Grupos C, E, F, G, H, I, J, K y L.
  • Después se distribuirán las selecciones de los Bombos o Potes 4, 3 y 2.
  • Salvo en el caso de las selecciones europeas, que serán 16 en total, la FIFA determinó que en la fase de grupos evitará los enfrentamientos entre selecciones de una misma confederación.
  • Al momento del sorteo restarán conocerse 6 países que saldrán del Repechaje europeo (4) y del Repechaje general (2). Serán sorteadas sus ubicaciones distinguiéndolos con números.
¿Dónde ver el sorteo en vivo y gratis?

La FIFA transmitirá el sorteo en vivo a través de su plataforma de streaming FIFA+. Además, los canales que poseen los derechos del Mundial 2026 también lo cubrirán en vivo:

  • México: TUDN, VIX y TV Azteca.
  • Estados Unidos: Telemundo y Peacock.
  • España: TVE.
  • Argentina: TyC.
  • Colombia: Caracol y RCN.
