Pese a la victoria contra Talleres, los hinchas de Boca fueron duros con un titular: “Jugador de ascenso”

Al margen de la clasificación a cuartos de final, el mundo Xeneize no se mostró conforme con el rendimiento de un jugador importante del equipo.

Por Bruno Carbajo

Los hinchas de Boca, presentes ante Talleres.
© GettyLos hinchas de Boca, presentes ante Talleres.

A pesar de que Boca logró una sólida victoria por 2-0 ante Talleres y selló su clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura, el rendimiento individual de Milton Giménez fue el punto de la noche que generó mayor desaprobación entre los hinchas. El delantero, titular en el esquema de Claudio Úbeda, tuvo una actuación reprobada por los hinchas Xeneizes, que a través de las redes sociales le remarcaron ciertas jugadas en las que tuvo falta de efectividad frente al arco

Giménez protagonizó una noche oscura de cara al gol y falló dos situaciones claras: en la primera, aún con el partido empatado, falló un remate bajo el arco y sin marca; y en el complemento, el arquero Herrera le ahogó el grito en un mano a mano clave. En el medio a estas chances desperdiciadas, se sumó ciertas secuencias en las no estuvo fino para entregar pases, al punto de despertar ciertos murmullos en La Bombonera.

Bajo ese contexto, la disconformidad de los hinchas se hizo eco inmediatamente en las redes sociales, donde el nombre de Giménez se convirtió en tendencia. Los usuarios expresaron su preocupación y críticas por la falta de contundencia del delantero, contrastando la alegría por la victoria y el pase de ronda con la insatisfacción por el nivel exhibido.

bruno carbajo
Bruno Carbajo

