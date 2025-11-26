Boca hoy: día y hora para recibir a Argentinos, Agustín Almendra deberá devolver dinero y más

Boca continúa con los entrenamientos con la cabeza puesta en el partido de cuartos de final ante Argentinos Juniors. El equipo de Claudio Úbeda sabe que está ante uno de los rivales más complejos del Torneo Clausura y espera contar con todos sus futbolistas para recibir al Bicho.

La confirmación de la fecha para el encuentro del fin de semana, el dinero que Agustín Almendra deberá darle al club y la palabra de Agustín Marchesín son solo algunas de las novedades del equipo de la Ribera en este miércoles 26 de noviembre de 2025.

Días y horarios para los cuartos de final del Torneo Clausura

Luego de una jornada de octavos de final en la que reinó la paridad y se dieron varias sorpresas, el Torneo Clausura avanza rumbo a la instancia siguiente y se conocieron los cuartos de final del certamen nacional.

Boca, Racing, Estudiantes y Argentinos Juniors parten como los máximos candidatos entre los que quedan en carrera, y tanto estos equipos como los 8 que siguen en carrera ya sabe cuándo jugarán la próxima fase.

Marchesín destacó las tres similitudes de Claudio Úbeda con Lionel Scaloni

Consumada la clasificación de Boca a los cuartos de final del Torneo Clausura, gracias a la victoria 2-0 sobre Talleres en La Bombonera que lo tuvo como figura importante para mantener la valla invicta pese a lo mucho que atacó la visita, Agustín Marchesín se refirió a la confianza que le dieron al grupo los buenos resultados y al buen trabajo que viene realizando Claudio Úbeda tras asumir la conducción del grupo luego del fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

En ese sentido, el arquero coincidió con una comparación que el capitán Leandro Paredes ya había hecho entre el entrenador del Xeneize y Lionel Scaloni, con quien ambos han tenido el privilegio de convivir en la Selección Argentina, donde al igual que Úbeda asumió como DT principal después de haber sido parte del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli.

La millonaria cifra que Agustín Almendra deberá pagarle a Boca

Cuando parecía que las tensiones entre Agustín Almendra y Boca había quedado en el tiempo con su partida libre y futura consagración deportiva en Racing, la trama revivió con un inesperado revés judicial. En las últimas horas, según pudo saber Bolavip, la Justicia falló a favor del Xeneize, obligando al actual volante de la Academia a restituir una importante suma de dinero que había sido prestada durante su vínculo con el club de La Ribera.

La cifra en cuestión asciende a 769.231 dólares estadounidenses (poco más de 1.113 millones de pesos argentinos), a los que se suman los intereses correspondientes. Este monto corresponde a un préstamo que Boca le otorgó al mediocampista en su momento para que pudiera concretar la compra de una propiedad.