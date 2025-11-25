Revelan lo primero que hizo Matías Galarza Fonda al entrar al vestuario de River tras la derrota ante Racing

Matías Galarza Fonda fue uno de los jugadores más criticados por los hinchas de River luego de la derrota ante Racing. El paraguayo, que ingresó en el minuto 72 en reemplazo de Nacho Fernández, fue uno de los responsables del gol sobre la hora de Gastón Martirena, que le dio el triunfo al conjunto local.

En tiempo de descuento, el mediocampista paró la pelota con el pecho en una posición arriesgada, de espaldas dentro del área y con toda la Academia en ataque, dejándole el balón servido al lateral, que terminó convirtiendo luego de una serie de rebotes.

Si bien está lejos de ser el único responsable del presente futbolístico del Millonario, el ex Talleres se hizo cargo de su error en el 2-3. Tal es así que, según pudo saber BOLAVIP, el jugador le pidió disculpas a todos sus compañeros en el vestuario del Cilindro de Avellaneda.

Qué dijo Gallardo del ingreso de Portillo y Galarza Fonda

Una de las preguntas que Marcelo Gallardo tuvo que responder en conferencia de prensa tuvo que ver con los ingresos de Matías Galarza Fonda y Juan Carlos Portillo en reemplazo de Enzo Pérez y Nacho Fernández. Esa doble variante se hizo cuando faltaban 20 minutos para el pitazo final, con el Millonario arriba en el marcador.

“Jugadores jóvenes y frescos para reemplazar a dos jugadores que vienen dando mucho y en el partido lo venían sintiendo. No, porque estaban pidiendo el cambio, se sabía que estaban en un partido de intensidad y dinámico, teníamos muy analizado que les iba a dar para 60 o 70 minutos”, explicó el DT.

Dos días libres y vuelta a los entrenamientos para River

ver también Llegó a 16 partidos: la pésima estadística de River tras la derrota ante Racing por el Torneo Clausura

Tras la eliminación, que marcó el final del año deportivo de River, Gallardo le dio dos días libres al plantel. El reencuentro será el jueves 27 de noviembre y habrá otra práctica el viernes. Posteriormente, quedarán licenciados hasta el 20 de diciembre, día del inicio de la pretemporada.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE

Matías Galarza Fonda ingresó en el minuto 72 por Nacho Fernández contra Racing.

ingresó en el por Nacho Fernández contra Racing. El DT Marcelo Gallardo justificó los cambios por el cansancio de los titulares.

justificó los cambios por el cansancio de los titulares. River vuelve a entrenar el jueves 27 de noviembre y tendrá licencia hasta el 20 de diciembre.

ver también Tras la eliminación de River, los 6 jugadores que Gallardo declarará prescindibles y la decisión que tomará con los refuerzos