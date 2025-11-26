Tras la victoria de Tigre sobre Lanús, quedaron definidos todos los cruces de los cuartos de final del Torneo Clausura 2025

Se completaron los octavos de final del Torneo Clausura. En el Estadio Néstor Díaz Pérez, Tigre sorprendió a Lanús y le ganó 1 a 0 con gol de David Romero, por lo que logró la clasificación a los cuartos de final, instancia en la que visitará a Racing.

De esta manera, el cuadro de la próxima instancia ya está confirmado y es por eso que la Liga Profesional oficializó los horarios de los próximos partidos. Los mismos, iniciarán el sábado, continuarán el domingo y se cerrarán el lunes, con los últimos dos compromisos.

De un lado del cuadro, Boca, que eliminó a Talleres, recibirá en La Bombonera a Argentinos Juniors, que hizo lo propio al eliminar a Vélez en condición de visitante. Además, en el Cilindro de Avellaneda, Racing, que venció a River sobre la hora, se enfrentará ante Tigre.

Por el otro lado, los cuatro equipos están confirmados desde el pasado lunes. En el Estadio Madres de Ciudades, Central Córdoba de Santiago del Estero, que eliminó de manera agónica a San Lorenzo, recibirá a Estudiantes de La Plata, quien sorprendió al vencer a Rosario Central en Arroyito.

Además, en el Estadio Claudio Fabián Tapia, Barracas Central, que eliminó en el alargue a Deportivo Riestra, será local de Gimnasia de La Plata, quien en condición de visitante le ganó a Unión de Santa Fe.

Cruces confirmados de cuartos de final

Estudiantes vs. Central Córdoba

Gimnasia vs. Barracas Central

Racing vs. Tigre

Boca vs. Argentinos Juniors

