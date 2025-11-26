Es tendencia:
logotipo del encabezado
Torneo Clausura

Tras la victoria de Tigre sobre Lanús, quedaron definidos todos los cruces de los cuartos de final del Torneo Clausura 2025

El Matador ganó como visitante y ya están los 8 clasificados para la próxima instancia.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Boca y Argentinos se enfrentarán en los cuartos de final del Clausura.
© GettyBoca y Argentinos se enfrentarán en los cuartos de final del Clausura.

Se completaron los octavos de final del Torneo Clausura. En el Estadio Néstor Díaz Pérez, Tigre sorprendió a Lanús y le ganó 1 a 0 con gol de David Romero, por lo que logró la clasificación a los cuartos de final, instancia en la que visitará a Racing.

De esta manera, el cuadro de la próxima instancia ya está confirmado y es por eso que la Liga Profesional oficializó los horarios de los próximos partidos. Los mismos, iniciarán el sábado, continuarán el domingo y se cerrarán el lunes, con los últimos dos compromisos. 

De un lado del cuadro, Boca, que eliminó a Talleres, recibirá en La Bombonera a Argentinos Juniors, que hizo lo propio al eliminar a Vélez en condición de visitante. Además, en el Cilindro de Avellaneda, Racing, que venció a River sobre la hora, se enfrentará ante Tigre.

Por el otro lado, los cuatro equipos están confirmados desde el pasado lunes. En el Estadio Madres de Ciudades, Central Córdoba de Santiago del Estero, que eliminó de manera agónica a San Lorenzo, recibirá a Estudiantes de La Plata, quien sorprendió al vencer a Rosario Central en Arroyito.

Además, en el Estadio Claudio Fabián Tapia, Barracas Central, que eliminó en el alargue a Deportivo Riestra, será local de Gimnasia de La Plata, quien en condición de visitante le ganó a Unión de Santa Fe. 

Cruces confirmados de cuartos de final

  • Estudiantes vs. Central Córdoba
  • Gimnasia vs. Barracas Central
  • Racing vs. Tigre
  • Boca vs. Argentinos Juniors
Publicidad
Chiqui Tapia rompió el silencio y lanzó un desafiante mensaje en medio de la polémica: “Algunos por ahí se olvidan”

ver también

Chiqui Tapia rompió el silencio y lanzó un desafiante mensaje en medio de la polémica: “Algunos por ahí se olvidan”

En síntesis

  • Tigre sorprendió a Lanús y ganó 1-0 con gol de David Romero para clasificar a los cuartos de final, donde visitará a Racing .
  • Los cuartos de final confirmados son: Boca vs. Argentinos Juniors y Racing vs. Tigre de un lado del cuadro.
  • Del otro lado del cuadro, los cruces son: Central Córdoba vs. Estudiantes de La Plata y Barracas Central vs. Gimnasia de La Plata .
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

El compromiso de los jugadores de Racing con Costas es total, pero el de los de River con Gallardo no

ggrova
german garcía grova

Jugadores prescindibles y posibles refuerzos: las decisiones de Gallardo tras la eliminación

Lee también
Alberto Fernández, sobre la polémica en la AFA: "Los partidos se ganan en la cancha"
Fútbol Argentino

Alberto Fernández, sobre la polémica en la AFA: "Los partidos se ganan en la cancha"

Tras la rescisión de James Rodríguez, Club León quiere a Lomónaco
Fútbol Argentino

Tras la rescisión de James Rodríguez, Club León quiere a Lomónaco

Boca, de luto por la muerte del exjugador José Luis Irazoqui
Boca Juniors

Boca, de luto por la muerte del exjugador José Luis Irazoqui

El desafiante mensaje de Chiqui Tapia en medio de la polémica: "Algunos por ahí se olvidan"
Fútbol Argentino

El desafiante mensaje de Chiqui Tapia en medio de la polémica: "Algunos por ahí se olvidan"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo