River desmintió a la AFA y reveló cómo se decidió darle el título de campeón a Rosario Central

La consagración de Rosario Central como Campeón de Liga 2025 sigue dejando tela para cortar. A menos de una semana del sorpresivo anuncio de la estrella para el Canalla, ahora apareció River, que no solo confirmó que no hubo una votación, sino que la reunión ni siquiera fue del Comité Ejecutivo de la AFA.

El pasado martes, la Comisión Directiva de River protagonizó una reunión, donde se tocaron varios temas. Allí, Ignacio Villarroel, vicepresidente 2° del club y representante del Millonario en la Asociación del Fútbol Argentino, aclaró lo sucedido en las oficinas de Puerto Madero.

“Está mal informado. Ni siquiera fue una reunión del Comité Ejecutivo de AFA. La decisión de ese campeonato, que es una atribución solamente del Comité Ejecutivo de AFA, está mal porque fue una reunión de la Liga Profesional, que es un órgano dentro de AFA, pero no es el Comité Ejecutivo“, comenzó aclarando el dirigente.

Villarroel remarcó que “la formalidad de la reunión no tuvo la rigidez que generalmente tiene el Comité Ejecutivo de AFA, donde hay una orden del día” y que “fue una reunión informativa de cómo estaba planteado el calendario 2026“.

“Al final de la reunión, sin ponerlo a consideración, se comentó o informó a la mesa donde estaban los presidentes y vicepresidentes de los clubes que se iba a hacer un reconocimiento a Rosario Central por haber liderado la tabla de puntuación anual. Después eso se transformó, sin ningún tipo de expresión de voluntad, consentimiento o voto, en lo que fue la entrega de la copa a Central“, aseguró el vice.

De esta manera, River desmiente el anuncio de AFA, que aseguró que la decisión de coronar al Canalla fue producto de una resolución unánime del Comité Ejecutivo de la LPF. Villarroel estuvo en las oficinas de AFA el día que Angel Di María y compañía recibieron el trofeo.

Publicidad

Publicidad

River se sumó a la versión de Estudiantes

ver también El comunicado de AFA en medio de la polémica por el Boletín y la posible sanción a Estudiantes por su pasillo a Rosario Central

La palabra de Villarroel está en sintonía con el comunicado emitido por Estudiantes de La Plata minutos después de la consagración de Rosario Central, donde se informó que “no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título Campeón de Liga 2025“.

Hasta el momento, el Pincha había sido el único club en pronunciarse oficialmente en contra del título para el equipo de Ariel Holan. De hecho, sus futbolistas se pusieron de espaldas a la hora de hacer el pasillo para el campeón en el Gigante de Arroyito.

River no descarta reclamar los títulos de 2021 y 2023

En la reunión de Comisión Directiva de River, Stéfano Di Carlo también habló de la posibilidad de reclamar dos estrellas por haber sido líderes de la tabla anual en 2021 y 2023. “Es un tema que está en evaluación y oportunamente lo informaremos“, aseguró el flamante presidente del Millonario.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE

River desmintió la votación unánime del Comité Ejecutivo para declarar campeón a Rosario Central .

desmintió la votación unánime del Comité Ejecutivo para declarar campeón a . El vicepresidente Ignacio Villarroel afirmó que la decisión no fue una atribución del Comité Ejecutivo de AFA.

afirmó que la decisión no fue una atribución del Comité Ejecutivo de AFA. La reunión en AFA fue de la Liga Profesional y el motivo era informar sobre el calendario 2026.

ver también Los tuits de Milei contra Chiqui Tapia y AFA: respaldo a Estudiantes y acusación a los arbitrajes con Barracas