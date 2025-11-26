Es tendencia:
Costó 10 millones, no juega hace 52 días y podría reforzar a Boca para los cuartos de final del Torneo Clausura

Claudio Úbeda esta´planificando el partido frente a Argentinos Juniors y podría contar con el regreso del mediocampista ofensivo.

Por Julián Mazzara

Alan Velasco, futbolista de Boca.
Boca está preparándose para lo que será el partido contra Argentinos Juniors por los cuartos de final, que ya tiene día y horario confirmado: se jugará el domingo 30 de noviembre, a las 18:30 y en La Bombonera debido a que los de Claudio Úbeda culminaron en la primera posición de la tabla de la Zona A.

Para lo que será el partido, uno de los más picantes de esta instancia del torneo, el DT de Boca podría volver a contar con la presencia de Alan Velasco, quien no tiene acción desde hace 52 días: la última vez que jugó fue el pasado 5 de octubre ante Newell’s Old Boys, donde aportó una asistencia.

Tras padecer una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, lesión que lo iba a marginar durante lo que restaba del año, en la práctica matutina de este miércoles, el ex Independiente participó del ensayo de fútbol con los juveniles xeneizes. Pero durante el entrenamiento vespertino, lo hizo a la par del grupo.

Esto no quiere decir que Velasco será titular o que estará entre los suplentes ante el Bicho, sino que Úbeda lo analizará durante lo que resta de la semana para determinar si podrá incluirlo en la nómina de convocados y que así forme del cotejo. Dependerá exclusivamente de que no se resienta y que responda con creces en los próximos trabajos.

Alan Velasco, futbolista de Boca. (Joaquín Camiletti/Getty Images)

Los números de Alan Velasco en Boca

Desde que llegó a Boca, en enero de 2025, fueron 30 los partidos que afrontó Alan Velasco, quien anotó un gol y aportó dos asistencias. En su última presentación, ante Newell’s, disputó 70 minutos.

DATOS CLAVES

  • Boca Juniors enfrentará a Argentinos Juniors por cuartos de final el domingo 30 de noviembre a las 18:30 en La Bombonera.
  • Alan Velasco podría volver a la convocatoria de Boca tras 52 días de inactividad por una lesión en la rodilla derecha.
  • El jugador ex Independiente se entrenó a la par del grupo en la tarde del miércoles, tras su última aparición el 5 de octubre.
