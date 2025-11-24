Tras la derrota vs. Racing, un jugador que tenía todo listo para seguir en River no cumplió los objetivos y podría irse

Con la derrota agónica ante Racing en Avellaneda, el año deportivo de River llegó a su fin de manera abrupta y dolorosa. Con diciembre a la vuelta de la esquina, el Millonario profundizó su clima de tensión y crisis deportiva, obligado a mirar hacia 2026 sin la certeza de si jugará la Copa Libertadores o la Sudamericana, dependiendo de quién sea el campeón del Clausura. Bajo este panorama turbulento, ya hay una primera definición ineludible: Giuliano Galoppo podría dejar Núñez, ya que no cumplió la cláusula que obligaba a su compra.

El mediocampista, que llegó a principios de 2025 desde São Paulo, tenía una condición contractual específica con el club brasileño: si el jugador alcanzaba o superaba el 50% de los partidos jugados en la temporada con al menos 45 minutos en cancha, River Plate estaba obligado a desembolsar 3.2 millones de dólares por el 60% de su pase.

Antes del clásico contra Racing, Galoppo estaba al límite de cumplir esa condición, y el partido de octavos de final -en caso de ser el último partido del equipo en el año, como lo terminó siendo- representaba la última chance para River de ejecutar la cláusula. Sin embargo, el desarrollo del juego definió el destino del volante. Galoppo ingresó al campo a los 56 minutos del complemento, y dado que el partido se extendió hasta los 95 minutos, solo disputó 40 minutos. Al no alcanzar los 45 minutos requeridos, el club de Núñez no está automáticamente obligado a comprar la ficha del futbolista.

Giuliano Galoppo, podría dejar River en 2026.

En el plano deportivo, la actuación de Galoppo fue un reflejo de la irregularidad de River. El mediocampista tuvo destellos de buen juego y aportó claridad cuando el equipo logró dar vuelta el partido momentáneamente, pero se terminó diluyendo junto al resto del equipo con el correr de los minutos finales. Así, pese a haber sido una pieza importante del equipo en varios pasajes del año, en el tramo final perdió la titularidad, y su nivel, aunque correcto, no fue suficiente para que River se planteara la necesidad de ejercer la opción.

La opción que se plantea River para negociar a Galoppo

A pesar de que el clima interno tras la eliminación requerirá de un período de análisis, el Millonario ya tendría una opción sobre la mesa en caso de desear la continuidad de Galoppo. Según pudo saber Bolavip, la dirigencia del Millonario podría plantear una estrategia de negociación con São Paulo utilizando futbolistas propios.

La propuesta se centraría en incluir a dos jugadores que se encuentran a préstamo en el club brasileño: Enzo Díaz y Gonzalo Tapia. En el caso del lateral, su cesión finaliza a fin de año y São Paulo ejecutará la obligación de compra por el lateral a cambio de U$S 2.000.000. Sumado a ese factor, también se contempla la posibilidad de negociar por el delantero chileno, cuyo vínculo con el club brasileño se estira hasta medidos de 2026 y podría convertirse en una pieza de trueque.

Ahora, bajo la finalización abrupta de la temporada y el no cumplimiento de los objetivos contractuales de Galoppo, la dirigencia de River entró en la disyuntiva: negociar una nueva condición con São Paulo o dejar partir al jugador. Lo cierto es que la situación se convierte así en el primer caso a resolver en una planificación 2026 que, tras la eliminación ante Racing, promete sufrir grandes cambios en el plantel de Marcelo Gallardo.

