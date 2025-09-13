Marcelo Gallardo solo necesitó 4 palabras para ilusionar a River de cara al cruce con Palmeiras por Copa Libertadores

En la tarde-noche del sábado, River venció 2-1 a Estudiantes de La Plata por la octava jornada del Torneo Clausura 2025, en lo que fue un partido electrizante y que tuvo de todo. Con goles de Giuliano Galoppo y Nacho Fernández y el descuento de Santiago Núñez para el Pincha, el Millonario se llevó tres puntos fundamentales para estar en lo más alto de la tabla de posiciones.

Sin embargo, en la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Liga Profesional de Fútbol al término de cada encuentro, Marcelo Gallardo se refirió a lo que será la serie de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras. Lejos de esquivar a la pregunta, el entrenador no dudó en hacer un breve análisis y fue ese el momento cuando manifestó: “Vamos a estar bien”.

Esta frase llenó de ilusión a los fanáticos de cara a los compromisos contra el conjunto brasileño por el ámbito internacional. “Ellos también están pensando en nuestro potencial. No va a ser fácil, va ser una llave cerrada y no se va a definir en el primer partido, claramente“, sentenció el director técnico sobre los cotejos que se jugarán este miércoles 17 y el próximo 24 de septiembre.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Hay que jugarlo con muchísima inteligencia pero con una presencia de equipo como la que hoy se vio“, afirmó el Muñeco. En ese preciso instante, deslizó la frase que dio mucha confianza en el Mundo River. “Si estamos en esa sintonía, vamos a estar bien”, soltó ante el micrófono.

Además, se tomó unos segundos para hablar sobre las cualidades que tiene Palmeiras y cuáles son sus puntos más elevados. “Tienen presencia defensiva, muy fuerte“, reveló en primer lugar. Apenas pocos segundos más tarde, agregó: “Tienen jugadores que no necesitan volumen de juego para convertir. Con sus atacantes y juego directo, te puede generar mucho peligro”.

Más declaraciones de Gallardo en conferencia de prensa

Sobre el certamen continental, soltó: “Competir fuertemente en la Copa Libertadores es lo que nos ponemos como objetivo a principio de año, pero no es fácil. Nosotros hemos estado presentes en esta competición desde hace varios años, con mayor posibilidad de ganar algunas y en otras no, pero eso ya depende de varios factores. Es mentira que no sirve ganarla”.

Luego, analizó lo hecho por River ante Estudiantes y mencionó: “Hoy se vio un equipo con buena mentalidad para jugar y entendimiento de juego. La primera media hora hasta la expulsión había una superioridad. Después quedamos en inferioridad numérica y tuvimos que retroceder, redoblar esfuerzos. Me gustó el equipo en la adversidad, lo supimos sobrellevar: crecimos“.

Marcelo Gallardo, director técnico de River Plate. (Getty Images)

En cuanto a la línea de 5 que utilizó en La Plata, Gallardo destacó: “Hemos trabajado mucho en estos días para probar variantes según cómo se pueda dar la serie con Palmeiras. Tenemos variantes y eso está bueno”. Y también elogió a Maximiliano Salas, cuando manifestó qué aporta al juego del equipo. “Nos da contagio, deseo de competir con fiereza, convicción y hambre“, reveló.

