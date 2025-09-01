El aviso de Franco Armani en la previa del River vs. Palmeiras por la Copa Libertadores: “Ellos saben que dos penales atajo”

“Ellos saben que últimamente, y lo digo con total humildad, dos penales atajo”. Con esa frase, Franco Armani dejó un mensaje que funciona tanto como un voto de confianza hacia el plantel de River como un guiño desafiante al próximo rival, Palmeiras.

El arquero millonario, héroe en las últimas dos tandas de penales, primero en la Copa Libertadores y luego en la Copa Argentina, aprovechó la cena anual solidaria del club para mostrarse con una confianza renovada. Con su guardameta como abanderado, River viene de dar un giro anímico clave en su relación con los remates desde los doce pasos. Y ahora, la mirada está puesta de lleno en Palmeiras, que espera el 17 y el 24 de septiembre.

Aprovechando su momento, Armani dialogó con ESPN y sacó pecho: “Lo que hago con mis compañeros es darles confianza y mi total apoyo antes de que vayan a patear“. Y justificó: “Yo creo que a la hora de ir a patear eso da confianza. Saber que tu arquero pueda atajar es importante”. Así, sus palabras funcionan como un mensaje interno, pero también como un aviso al Verdao ante una potencial tanda de penales en Brasil.

Más allá de la seguridad que transmite, Armani detalló cómo trabaja para sostener ese nivel en las definiciones desde los doce pasos. “Hay un análisis previo siempre, está estudiado. Por ahí diez penales de cada posible pateador rival. Tenemos el entrenador que nos pasa el informe, los otros arqueros también dan su punto de vista para entre todos generar eso. Uno con eso tiene una idea clara”, contó, revelando que la exhaustiva preparación es tanto individual como grupal.

Armani, el héroe de River en los penales.

Aunque reconoció que la intuición del momento nunca se deja de lado. “Después es tener confianza uno mismo y actitud. Observar la carrera, la postura del ejecutante”, sostuvo.

Finalmente, dejó una reflexión que resume su momento y su mirada sobre las tandas. “Cuando hay tandas de penales, mucha gente dice que es suerte. Yo creo que no es suerte, es un juego mental entre el arquero y el pateador. No esperaba ganar dos tandas de penales en una semana. Hay que aprovechar estos momentos”, confesó. Y Armani lo sabe: espera que la flechita para arriba se mantenga con Palmeiras.

