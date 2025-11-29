Mientras River sufre la falta de gol, un delantero descartado fue campeón y jugará la Libertadores 2026

Mientras River atraviesa un clima de incertidumbre y se enfrenta a una inminente renovación de su plantel, un nombre que el club dejó ir años atrás, vive horas de gloria. Se trata de Flabián Londoño Bedoya, el delantero colombiano que alguna vez fue comparado con grandes figuras y se fue libre del Millonario, quien en las últimas horas supo consagrarse campeón con Carabobo de Venezuela y, con ello, aseguró su boleto a la Copa Libertadores 2026 como figura.

La historia de Londoño Bedoya está marcada por altibajos. En las inferiores de River supo brillar, al punto de despertar comparaciones con figuras de la talla de Radamel Falcao por su olfato goleador. En 2021 llegó el momento de firmar su primer contrato profesional, pero nunca pudo afianzarse en equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

Una seguidilla de lesiones, que incluyeron desgarros y una fractura de clavícula, impidieron que el atacante tuviera la continuidad necesaria para consolidarse. A esto se sumó la sobrepoblación de delanteros en el plantel, lo que terminó relegándolo en la consideración y sellando su salida de Núñez sin siquiera haber podido debutar oficialmente.

Londoño durante su época como goleador de inferiores en River (Prensa River).

Su salida de River y llegada a Venezuela

Tras pasos infructuosos a préstamo por Arsenal de Sarandí y Tigre, sumado a una estadía en Patriotas Boyacá de Colombia, Londoño rescindió su contrato con River a finales del año pasado. Con el pase en su poder, el delantero terminó encontrando finalmente su lugar en el Carabobo de Venezuela: en una temporada de redención, se convirtió en la figura excluyente del equipo.

Carabobo se llevó el título del Torneo Clausura 2025, y Londoño Bedoya fue clave en esa conquista. El colombiano se destacó como el goleador del campeonato con 10 tantos entre la primera ronda y los playoffs. Y con el hito bajo el brazo, también disfrita del boleto para disputar la Copa Libertadores 2026.

Así, la ironía con el presente de River es palpable. Mientras el Millonario busca rearmar su frente de ataque, debido a la salida de Miguel Ángel Borja y el bajo nivel de otros atacantes, Londoño ya se prepara para ser la estrella de su equipo en la Libertadores. Y como si fuera poco, River, en cambio, mira con incertidumbre si ingresará al repechaje o directamente se ausenta en el certamen, dependiendo de quién se consagre campeón del Clausura.

Mientras tanto, Londoño Bedoya celebró el título con Carabobo en sus redes sociales, contento por la oportunidad. “¡Agradecido con Dios por sus bendiciones! Y también agradecido con todas las personas que han aportado y ayudado para que todo esto sea posible“, escribió el colombiano. Aunque River aún conserva un 35% de su pase en caso de una futura venta, lo cierto es que la gloria de Londoño hoy se escribe en el extranjero.

