Abel Ferreira exculpó a Marcelo Gallardo y fulminó a los jugadores por el mal año de River: “No puedo mentir”

El mal año de River también hizo ruido en Sudamérica. El Millonario estuvo lejos de ser competitivo y eso se sintió en la Copa Libertadores, donde quedó eliminado en cuartos de final ante Palmeiras perdiendo tanto de local como de visitante. En la previa de la final, Abel Ferreira respaldó públicamente a Marcelo Gallardo.

El director técnico del Verdao reconoció que tuvo enfrente a una versión inferior del equipo argentino: “No puedo mentir, el River que nos enfrentamos este año no fue el mismo que enfrenté en 2021. El de este año, se lo dije a mis jugadores, es un equipo muy bien entrenado y muy experimentado, pero era muy diferente”.

“Solo hace falta que ustedes miren y vean a dónde fueron vendidos los jugadores”, expresó el estratega en referencia a futbolistas como Rafael Santos Borré, Jorge Carrascal, Nicolás De La Cruz, Julián Álvarez y otros tantos que ya no forman parte del plantel.

“La diferencia era la energía de los jugadores. Jugadores más jóvenes, más frescos, con muchas ganas. Fijate donde fueron vendidos los jugadores que tenía River en aquel momento. Lo que te puedo decir ahora, después de todos estos año“, agregó.

Y cerró: “El entrenador es el mismo, no cambió y su forma de pensar el juego es la misma. Como dice nuestro amigo Guardiola, lo que marca la gran diferencia son los jugadores, y yo también creo en eso. Los entrenadores ayudan, pero son los jugadores los que marcan la diferencia dentro del campo, ellos son los protagonistas. Y cuando mejor plantel tengas, mejor entrenador vas a ser, sin ninguna duda”.

Formación del River 2021 vs. River 2025 para enfrentar a Palmeiras

Tanto en 2021 como en 2025, River perdió ante Palmeiras en Buenos Aires y tuvo que ir en busca de una remontada al Allianz Parque. Si bien los dos terminaron quedando eliminados, la vieja versión puso contra las cuerdas a quien luego terminó siendo campeón de América, algo que no sucedió en el último año.

En aquella vieja edición de la Copa, River formó con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Robert Rojas, Javier Pinola, Fabrizio Angileri; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz; Matías Suárez y Rafael Santos Borré. Además, en el complemento ingresaron Julián Álvarez, Federico Girotti y Milton Casco.

En 2025, en tanto, el Muñeco salió a jugar con Armani; Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo,Nacho Fernández; Juanfer Quintero y Maxi Salas. Luego ingresaron Santiago Lencina, Facundo Colidio y Miguel Borja.

