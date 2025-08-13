Tiene una cláusula de 100 millones, los hinchas de River se lo piden a Gallardo y volvió a maravillar con dos goles: “¿Cuánto falta para que debute?”

En el predio de Ezeiza, River Plate se impuso este miércoles por 2-1 ante Godoy Cruz en el marco de la quinta jornada del Torneo Proyección de la Reserva. Bautista Dadín fue el autor de ambos tantos para el elenco comandado por Marcelo Escudero.

El delantero firmó recientemente su contrato con el Millonario hasta diciembre de 2028 dónde se le asignó una cláusula de 100 millones de dólares. Incluso, ya formó parte de convocatorias para la Primera División, ocupando un lugar en el banco de suplentes.

Mientras espera por la oportunidad de sumar sus primeros minutos en el equipo de Marcelo Gallardo, Dadín continúa enfocado en la categoría antesala a la máxima y el doblete de esta noche disparó el pedido de los hinchas por verlo en Primera.

En la primera mitad, el delantero que cumplió 19 años en mayo abrió la cuenta para los locales a través de los 12 pasos. Tras el descanso, volvió a gritar, esta vez con un anticipo en el área, para anotar el 2-0 transitorio. Sobre el cierre, Lucas Obregón, en contra, marcó el descuento para los mendocinos, que se fueron con las manos vacías.

En las redes sociales, los hinchas del club de Núñez volvieron a destacar su actuación en Reserva y le pidieron a Gallardo que lo tenga en cuenta para la Primera. Además, criticaron la continuidad de Miguel Borja y, más de uno de ellos, pidió un cambio que lleve al colombiano al plantel de Escudero.

