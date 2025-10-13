Es tendencia:
No se vio en la transmisión: Gallardo y una insólita reacción al gol de Sarmiento en la caída de River

El Muñeco no pudo ocultar su resignación luego del grosero error de Franco Armani que fue determinante para la derrota del Millonario.

Por Lautaro Toschi

Marcelo Gallardo
© GettyMarcelo Gallardo

River no hace pie y vive uno de los momentos más dramáticos de los últimos años. El juego no aparece, las derrotas se acumulan y la preocupación entre los hinchas crece, también aumenta la impaciencia y así se vio reflejado en el Estadio Monumental el pasado domingo, especialmente en los últimos minutos del partido ante Sarmiento que terminó en derrota por 1 a 0 para los de Marcelo Gallardo.

Si bien hubo una importante cantidad de bajas, ya sea por estar convocados a sus selecciones en la Fecha FIFA, lesiones o expulsiones, la realidad es que River mostró una muy mala versión ante Sarmiento. En el primer tramo del partido pudo encontrar algunas sociedades, generó peligro y daba la impresión que el gol estaba al caer, todo cambió a los 30 minutos del primer tiempo cuando convirtió el visitante y a partir de ahí todo fue un descalabro.

La reacción de Gallado al error de Franco Armani que terminó en gol de Sarmiento

La cancha no estaba fácil, había caído un chaparrón, el viento molestaba, pero así y todo Franco Armani tuvo una muy floja reacción ante un remate de media distancia de Alex Vigo, no pudo capturar una pelota que tenía dominada, tampoco logró levantarse rápido para cubrir una parte mayor del arco y quien aprovechó la oportunidad fue Iván Morales, quien definió de gran manera por debajo de las piernas del Pulpo.

Las 5 frases más fuertes de un Gallardo muy autocrítico tras la derrota de River frente a Sarmiento

Las cámaras de ESPN siguieron en vivo el partido de los entrenadores y la reacción de Marcelo Gallardo al error de Franco Armani que terminó en el tanto de Sarmiento fue llevarse sus manos a la cara y taparse la misma. Parecía que no podía creer lo que estaba viendo, pero era real. El de Morales terminó siendo el único tanto del encuentro.

Tweet placeholder

River y una racha negativa que lo pone en peligro

La derrota ante Sarmiento fue la cuarta consecutiva en el Torneo Clausura. Esto lo deja en la quinta posición de la Zona B con 18 puntos y tercero en la anual con 49 unidades, pero podría llegar a ser superado por Deportivo Riestra, en caso que el Malevo gane su partido de este lunes ante Platense.

Momento crítico de River tras la derrota ante Sarmiento: qué necesita para clasificar a la Copa Libertadores 2026

Los hinchas de River criticaron a un titular en la derrota ante Sarmiento: “Es un papelón de Gallardo”

