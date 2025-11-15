Cómo quedan los promedios para la temporada 2026 tras los descensos de Godoy Cruz y San Martín de San Juan

Este sábado se definieron los descensos en la máxima categoría del fútbol argentino. Los equipos que jugarán la próxima temporada en Primera Nacional serán San Martín de San Juan, que cayó en Mar del Plata 4-2 ante Aldosivi y terminó con el peor promedio; y Godoy Cruz, que en Mendoza no logró pasar del empate 1-1 ante Deportivo Riestra y finalizó último en la Tabla Anual.

El desarrollo de la última jornada del Torneo Clausura 2025 también comenzó a definir en qué situación iniciará 2026 cada uno de los equipos que participan de la Liga Profesional, más allá de los ascendidos que comenzarán de cero en la tabla de promedios: Gimnasia de Mendoza y quien conquiste la final del reducido (Estudiantes de Buenos Aires, Estudiantes de Río Cuarto, Deportivo Madryn y Deportivo Morón).

A falta de varios partidos por disputarse, Sarmiento será el equipo que comenzará más complicado el año con los promedios entre los que disputaron la temporada 2025 en Primera. Con el empate de este viernes ante San Lorenzo, quedará con 70 puntos en 87 partidos disputados, lo que le dará un cociente de 0.813.

Aldosivi, que se salvó en la última jornada venciendo 4-2 a San Martín de San Juan, tendrá en cambio algo más de aire con 33 puntos en 32 partidos y un cociente de 1.032. Otro que ya cerró participación en el Clausura, con derrota 3-1 ante Lanús, y comenzará muy exigido el próximo año será Atlético de Tucumán, con 84 puntos en 87 partidos y un cociente de 0.965.

Sarmiento tendrá el peor promedio entre los equipos que este año jugaron en Primera División.

También es comprometido es el panorama para Banfield, Newell’s, Central Córdoba de Santiago del Estero y Gimnasia y Esgrima de La Plata, aunque todos tienen por disputar un último partido en el Clausura.

Así comenzará la lucha por la permanencia en 2026

21° Instituto – 86 PTS / 86 PJ – Cociente: 1.000

22° Belgrano – 85 PTS / 86 PJ – Cociente: 0.988

23° Atlético de Tucumán – 84 PTS / 87 PJ – Cociente: 0.965

24° Gimnasia y Esgrima La Plata – 83 PTS / 86 PJ – Cociente: 0.965

25° Central Córdoba – 83 PTS / 86 PJ – Cociente: 0.965

26° Newell’s – 82 PTS / 86 PJ – Cociente: 0.953

27° Banfield – 75 PTS / 86 PJ – Cociente: 0.872

28° Sarmiento – 70 PTS / 87 PJ – Cociente: 0.813

29° Gimnasia de Mendoza – 0 PTS / 0 PJ

30° Ascendido desde el reducido