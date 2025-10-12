Momento crítico de River tras la derrota ante Sarmiento: qué necesita para clasificar a la Copa Libertadores 2026

Por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025, River Plate sumó una nueva decepción en el año al caer este domingo por la mínima ante Sarmiento de Junín en el Estadio Más Monumental. Iván Morales, de rebote, anotó el único tanto de la noche en Núñez.

Ante los insultos de los hinchas y una fuerte silbatina, el plantel conducido por Marcelo Gallardo se despidió del campo luego de haber perdido puntos cruciales para los objetivos del semestre. Además de haber quedado lejos de la cima en la Zona B, se complicó en la Tabla Anual.

Es que el Millonario aún no consiguió la clasificación para la Copa Libertadores 2026 y el acumulado del año era su oportunidad más viable. A pesar de ello, hoy se ubica tercero, en el puesto que otorga un boleto para la fase previa del certamen internacional.

Para complicar aún más las cuentas para River, Deportivo Riestra podría superarlo en la Tabla Anual este lunes. Para ello, el Malevo debería vencer a Platense en Vicente López, resultado que dejaría a los de Núñez en zona de Copa Sudamericana.

Afortunadamente para los de Gallardo, aún hay cuatro fechas por delante, partidos que les dan tiempo para intentar revertir este presente. River enfrentará a Talleres, Boca y Vélez como visitante y, frente a su hinchada, chocará ante Gimnasia La Plata.

Las 3 vías que tiene River para clasificar a la Libertadores 2026

Es cierto que la Tabla Anual es la opción más favorable para obtener el boleto para la fase de grupos. Pero, en caso de fallar en este camino, el conjunto millonario tiene otras dos alternativas para intentar clasificarse, aunque para ambas hay que gritar campeón.

Mientras los de Gallardo trabajan para sumar en el Torneo Clausura pensando en la tabla anual, los puntos en juego también posicionan al equipo de cara a los octavos de final. En caso de encontrar un cuadro favorable y recuperar el ritmo, conquistar el certamen de este segundo semestre metería a River en la Libertadores 2026.

La opción restante es nada menos que la Copa Argentina, dónde el Millonario está a dos partidos del título. Tras dejar en el camino a Racing en un duelo entre candidatos, los de Gallardo enfrentarán a Independiente Rivadavia el 24 de octubre por las semifinales. En la otra llave chocarán Belgrano y Argentinos Juniors.

