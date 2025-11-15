San Lorenzo vs. Sarmiento EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Clausura 2025: formaciones confirmadas

18:15hs Facundo Sava se quejó de la programación de la fecha 16

Con la posibilidad latente de que Sarmiento se clasifique a los playoffs tras asegurar la permanencia en Primera División, Facundo Sava se quejó de la programación de la última fecha del Clausura.

"No hay muchas cuentas para hacer porque la realidad es que estamos en desventaja. Porque vamos a jugar antes que River, Talleres y Gimnasia. No nos queda otra que salir a ganar el partido. Por ahí si hubiésemos estado en el lugar de los otros tres, el empate podría servir. Pero en este caso no", manifestó en la conferencia de prensa previa al partido.