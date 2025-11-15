Este sábado 15 de noviembre se enfrentan San Lorenzo y Sarmiento por la decimosexta y última fecha del Clausura 2025 de la Copa de la Liga en el Estadio Pedro Bidegain. El encuentro comienza a las 19.30 y se puede ver la señal de TNT Sports Premium. Además, el árbitro es Nicolás Lamolina y Juan Pablo Loustau estará a cargo del VAR.
San Lorenzo vs. Sarmiento EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Clausura 2025: formaciones confirmadas
Ya clasificado a los playoffs, El Ciclón recibe en su estadio a un equipo juninense que tras asegurar la permanencia en Primera División quiere ingresar también a la definición del título.
Así forma Sarmiento
El equipo juninense juega con Lucas Acosta, Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy, Leandro Suhr, Jonatan Gómez, Manuel García, Jhon Rentería, Iván Morales y Franco Frias.
Así forma San Lorenzo
El Ciclón sale a la cancha con Altamirano, Ezequiel Herrera, Marcelo Herrera, Gastón Hernández, Baez, Perruzzi, Tripichio, Ladstatter, Gulli, Cerutti y Cuello.
Facundo Sava se quejó de la programación de la fecha 16
Con la posibilidad latente de que Sarmiento se clasifique a los playoffs tras asegurar la permanencia en Primera División, Facundo Sava se quejó de la programación de la última fecha del Clausura.
"No hay muchas cuentas para hacer porque la realidad es que estamos en desventaja. Porque vamos a jugar antes que River, Talleres y Gimnasia. No nos queda otra que salir a ganar el partido. Por ahí si hubiésemos estado en el lugar de los otros tres, el empate podría servir. Pero en este caso no", manifestó en la conferencia de prensa previa al partido.
¿Por qué no juega Romaña?
Aunque San Lorenzo pagó la deuda y evitó que Jhohan Romaña se vaya libre, el defensor colombiano no estará disponible por no haberse recuperado de un esguince de tobillo.
Así llega Sarmiento
El Verde viene de asegurar la permanencia en Primera División gracias a su triunfo 2-1 como local ante Instituto en la pasada jornada. Ahora, buscará clasificar a los playoffs del certamen, para lo que buscará sumar 3 puntos que lo deje bien posicionado a esperas de los resultados de River, Talleres y Gimnasia el domingo. Actualmente ocupa la novena posición, con 19 puntos.
Así llega San Lorenzo
El Ciclón ya aseguró su presencia en los playoffs del torneo, pues llegó a la fecha definitoria en la quinta posición de la Zona B, con 23 puntos. En su última presentación viene de igualar sin goles ante Rosario Central en condición de visitante.
Palabra autorizada