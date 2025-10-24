Es tendencia:
Clasificó a la Copa Libertadores 2026 y complica a Boca y River: así está la tabla anual tras la victoria de Rosario Central ante Sarmiento

Sarmiento y Rosario Central se pusieron al día en el Torneo Clausura, y hubo modificaciones en la tabla anual que da cupos a las competencias internacionales.

Por Julián Mazzara

Gonzalo Montiel y Leandro Paredes, jugadores de River y Boca.
El Torneo Clausura sigue descartando los asteriscos que se formaron en el último tiempo con la postergación de algunos encuentros por diferentes situaciones, aunque aún resta que jueguen Independiente y Platense, como así también Barracas Central y Boca.

Dentro de la Liga Profesional, los equipos están buscando poder clasificar a las competencias internacionales que se disputarán en 2026, como son los casos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Y tras lo que fue el triunfo de Rosario Central ante Sarmiento de Junín, hubo cambios en la acumulación general.

Matemáticamente, el Canalla está prácticamente clasificado a la próxima edición del certamen más importante del continente, y le sacó 10 puntos de diferencia a su escolta River, y 11 a Argentinos Juniors, que está tercero y si todo terminaría hoy, se metería en la fase preliminar, tal como ocurrió con el Xeneize en la vigente competición de la que fue eliminado a manos de Alianza Lima.

Cabe destacar que por haberse consagrado campeón del Torneo Apertura, Platense ya está clasificado al certamen. Pero el partido que disputarán, este lunes, el Guapo y los comandados por Claudio Úbeda, tendrá un condimento extra porque si los blanquirrojos consiguen la victoria, se meterán en zona de Sudamericana.

Así quedó la tabla anual de la Liga Profesional

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Rosario Central (LIBERTADORES)622937:142317111
2River Plate (LIBERTADORES)522941:212014105
3Argentinos Juniors (LIBERTADORES)512939:19201496
4Deportivo Riestra (SUDAMERICANA)512931:161513124
5Boca Juniors (SUDAMERICANA)502843:21221486
6Racing Club (SUDAMERICANA)462940:291114411
7Lanús (SUDAMERICANA)462928:20812107
8San Lorenzo (SUDAMERICANA)462925:20512107
9Tigre (SUDAMERICANA)452931:2381298
10Barracas Central442835:31411116
11Huracán432925:23211108
12Estudiantes de La Plata422933:3211199
13Central Córdoba392937:32510910
14Independiente Rivadavia392931:3109128
15Vélez392926:31-511612
16Defensa y Justicia382931:35-410811
17Independiente352829:2548119
18Belgrano352926:33-77148
19Unión342930:30081011
20Platense (LIBERTADORES)342824:28-481010
21Instituto332923:32-98912
22Atlético Tucumán312931:36-59416
23Banfield312926:37-118714
24Newell’s302923:36-137913
25Sarmiento302920:33-1361211
26Gimnasia y Esgrima de La Plata292917:34-178516
27Talleres272918:27-951212
28Godoy Cruz272917:34-1741510
29San Martín de San Juan262915:29-146815
30Aldosivi242923:43-206617
