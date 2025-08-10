No se vio en TV: Marcelo Gallardo, enfurecido con los jugadores de River en pleno empate contra Independiente

La tarde-noche del sábado en Avellaneda, no fue nada satisfactoria. Durante la cuarta jornada del Torneo Clausura 2025, River empató 0-0 ante Independiente en un encuentro en el que fue ampliamente superado y consiguió llevarse un punto de manera casi milagrosa. En ese contexto, Marcelo Gallardo no contuvo su bronca y explotó contra sus dirigidos en reiteradas ocasiones.

En el trámite del partido, no hay discusión que el Rojo fue mejor y hasta mereció ganar. Los dos goles anulados y las incontables atajadas de Franco Armani, se interpusieron entre el conjunto local y el triunfo, solo así se explica. Y claro, desde el otro lado de la línea de cal, el director técnico percibía que su equipo era sumamente inferior desde el juego y repartió indicaciones para todos lados.

Lo cierto es que el entrenador no es de ocultar sus sentimientos dentro de la cancha y menos aún cuando sus jugadores no le responden. En ese sentido, se hicieron presentes y de manera constante los gritos desde el banco de suplentes. Uno de los que más se repitió fue “¡Cambiá!”, seguido del gesto de ‘usar la cabeza’ ante una jugada en particular para intentar modificar el trámite.

Los gritos fueron se volvieron una costumbre durante los 90 minutos de juego. Los jugadores no reaccionaban, cada vez se levantaba más la temperatura y todo el cuerpo técnico repetían hasta el hartazgo las correcciones. El fastidio era evidente en el rostro de Gallardo y en cada una de las indicaciones, que debía mencionar al menos tres o cuatro veces a los futbolistas.

Otras palabras que soltaban desde el banco del Millonario eran: “Pensá” y “¡Piensen!”. Claro que están directamente relacionadas a que, como en el juego su equipo era inferior, había que encontrar la manera de contrarrestar los avances de Independiente y el dominio que por momentos era prácticamente absoluto. Sin embargo, apenas lo logró durante pequeños lapsos de tiempo.

De hecho, en la conferencia de prensa protocolar que protagonizó al término del empate, Gallardo no ocultó el malestar para con el compromiso que habían realizado sus jugadores. “No estuvimos finos, muy imprecisos. Y fue general. Solo se destaca no haber perdido“, resaltó el entrenador con un tono tajante ante los micrófonos y las cámaras presentes en la sala.

Y para terminar de dejar bien en claro su postura, el Muñeco amplió aún más su discurso. En referencia a lo que ocurrió sobre el campo de juego del Estadio Libertadores de América, Marcelo manifestó: “No hicimos lo que queríamos hacer ante un Independiente que tenía una energía diferente en el juego y en la disputa por momentos fue superior“.

