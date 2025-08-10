Con una chicana para Boca e Independiente, Racing presentó a Marcos Rojo como refuerzo: “Se copa”

Luego de días muy intensos donde se llevó a cabo su desvinculación con Boca a través de la rescisión de su contrato, Marcos Rojo fue presentado como nuevo refuerzo de Racing. Luego del clásico entre ambos equipos emblemáticos del fútbol argentino y que empataron en La Bombonera este sábado, la institución de Avellaneda hizo oficial la contratación del zaguero central.

Con una clara chicana para el Xeneize pero también contra Independiente, la Academia posteó una publicación en las principales redes sociales y dejó un mensaje más que particular. En referencia a la Libertadores, competición que sí disputa pero no lo hacen ni el Rojo ni el conjunto de la ribera, las primeras palabras fueron contundentes. “MARCOS SE COPA”, escribieron.

Junto a esa frase también sumaron dos corazones, uno de cada color que representa al elenco en cuestión. Luego, la cuenta principal de Racing agregó: “Marcos ya es jugador del 𝗣𝗥𝟭𝗠𝗘𝗥 𝗚𝗥𝗔𝗡𝗗𝗘”, en alusión al recordado título de la Copa Intercontinental que consiguió el club en 1967, convirtiéndose en el primero del país en conquistar el trofeo más importante.

Para completar la primera publicación en sentido a la presentación del refuerzo estelar para la segunda parte del año, se reveló el tiempo que estará vinculado con el equipo que dirige Gustavo Costas. “El defensor firmó contrato por 1 año y ya está disponible para el próximo partido de Copa Libertadores”, cerró el posteo que utilizaron para anunciar formalmente su llegada.

La referencia a que su arribo es directamente para disputar la máxima competición internacional está claro que es un mensaje encriptado que apunta contra Boca e Independiente. El Xeneize quedó eliminado en la fase de repechaje frente a Alianza Lima, mientras que el Rojo disputa la Copa Sudamericana debido a que no clasificó al principal certamen del continente.

Publicidad

Publicidad

Cabe destacar que el defensor únicamente podrá jugar la Libertadores y la Copa Argentina. Esto se debe a que el futbolista se convirtió en agente libre después del tiempo estipulado por la Asociación del Fútbol Argentino, donde impone una fecha límite de ser inscripto para poder estar habilitado en el Torneo Clausura. A raíz de eso, no está en condiciones de jugar el campeonato local.

También vale resaltar el hecho de que llegó en condición de libre, por lo que Racing no pagó por su llegada y solamente se hará cargo de la parte salarial durante el tiempo que esté vinculado a la institución. Además, se supo que el contrato incluye un sueldo base pero que incrementa considerablemente según la productividad del ex Manchester United y Selección Argentina.

ver también Una es top 3 mundial: las pésimas rachas negativas que acumuló Boca tras el empate con Racing