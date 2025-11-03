Es tendencia:
River Plate

Noche de furia en el Monumental en la derrota de River: silbidos, cantos contra los jugadores y peleas en las tribunas

El Millonario cayó ante el Lobo y acumuló su cuarta derrota consecutiva en condición de local, algo que no sucedía hace casi 100 años.

Por Lautaro Toschi

Los hinchas de River reprobaron a los jugadores
© GettyLos hinchas de River reprobaron a los jugadores

Fue una jornada lapidaria para River la del pasado domingo. El equipo de Marcelo Gallardo recibió a Gimnasia y cayó por 1 a 0. En la última pudo empatarlo de penal, pero Miguel Ángel Borja -que venía fallar ante Independiente Rivadavia por Copa Argentina- no logró convertir y de esta manera los de Núñez sumaron su cuarta caída al hilo en el Monumental, algo que no sucedía desde hacía 99 años.

El Monumental habló como hacía tiempo que no hablaba. Los hinchas fueron claros desde que antes que inicie el partido y, cuando la voz del estadio anunció las formaciones dejó su veredicto: silbidos para Fabricio Bustos, Kevin Castaño, Facundo Colidio, Paulo Díaz, Giuliano Galoppo y Miguel Ángel Borja. Además hubo aplauso cerrado y ovación para Marcelo Gallardo.

El primer tiempo transcurrió con cierta tranquilidad en las tribunas, el aliento de siempre y apoyo al equipo que no lo encontraba la vuelta. Todo cambió cuando Gimnasia se puso en ventaja, allí comenzó el clásico “Movete, River, movete”, acompañado de cierta intranquilidad, pero como todavía faltaba mucho tiempo, el clima hasta ese entonces era el habitual en una situación así.

Clima caldeado contra los jugadores

A medida que pasaban los minutos, River no jugaba a nada, solamente tiraba centros al área y el gol no llegaba. A falta de poco para el cierre, desde las cuatro tribunas comenzó a sonar el clásico: “Jugadores, la c… de su madre, a ver si ponen huevos que no juegan con nadie”. Pero la situación empeoró y se escuchó una canción que no sonaba hacía mucho tiempo: “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”.

Esas canciones comenzaron a sonar de manera espontánea, mientras Los Borrachos del Tablón continuaba con su cancionero, pero sí la barra inició por un corto tiempo: “Escuchen los jugadores, pongan más huevos si quieren salir campeones, en River Plate hay que ganar y no pensar en qué boliche ir a bailar…”. Además, se cantó: “A ver si nos entendemos los jugadores y la popular…”, otro de los clásicos.

De madrugada, Miguel Borja envió un mensaje a los hinchas de River: “Queda mucha historia por contar”

ver también

Momentos de tensión entre los hinchas

El clima en el Monumental fue de tensión. El nerviosismo estuvo presente, especialmente después del gol de Gimnasia, pero principalmente cuando pasaban los minutos y no llegaba el empate. En las tribunas se vieron algunos focos de conflictos entre hinchas. Discusiones, peleas y fuertes intercambios. Están quienes cuestionan con dureza a los jugadores y otros que optan por respaldarlos y eso generó que haya cruces que casi pasan a mayores.

Los hinchas estallaron contra los jugadores

DATOS CLAVE

  • River sumó su cuarta caída consecutiva como local ante Gimnasia, una racha que no ocurría desde hacía 99 años.
  • Los hinchas silbaron a Miguel Ángel Borja, Fabricio Bustos, Kevin Castaño, Facundo Colidio, Paulo Díaz y Giuliano Galoppo.
  • El penal fallado por Miguel Ángel Borja impidió el empate contra Gimnasia y se sumó al error ante Independiente Rivadavia.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

